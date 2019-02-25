2019-02-26T14:57:42+03:00
Общество

Параскева Пятница

Достопримечательности Красноярска: что обязательно нужно посмотреть в нашем городе
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Параскева ПятницаПараскева ПятницаФото: Мария ЛЕНЦ
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Часовня Святой Великомученицы Параскевы Пятницы находится на самой высокой точке Красноярска. Именно здесь соорудили сторожевую вышку острога казаки, пришедшие осваивать здешние земли в XVII веке. На вышке дозорные следили за тем, чтобы к острогу не подошел враг.

В начале XVIII века, когда опасность набегов неприятелей миновала, на месте вышки поставили деревянный крест. По легенде в этот день казаки выловили в реке Каче икону Святой Великомученицы Параскевы Пятницы. И когда здесь построили деревянную часовню, ей присвоили имя этой святой.

В 1865 году на этом месте возвели каменную часовню – восьмигранную башню в русском стиле. В 2001 году рядом с часовней установили сигнальную пушку, которая палит, когда в Красноярске наступает полдень.

Где находится: улица Степана Разина, 51 «А»

ИСТОЧНИК KP.RU

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