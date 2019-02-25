2019-02-26T15:01:32+03:00
Общество

Театральная площадь

Достопримечательности Красноярска: что обязательно нужно посмотреть в нашем городе
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Театральная площадьТеатральная площадьФото: Мария ЛЕНЦ
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Пожалуй, самая красивая площадь города. Прежнее название – «Площадь 350-летия Красноярска». В 1995 году на нижнем ярусе площади установили памятник писателю Антону Павловичу Чехову. По некоторым данным, когда писатель был проездом в Красноярске, на этом месте он ждал переправы через Енисей.

Позже на площади появился светомузыкальный фонтан, а после прямо возле театра оперы и балета установили скульптуру Аполлона. Именно после этого площадь и переименовали в Театральную.

Через год здесь открыли уникальный каскадный фонтан, ступенями спускающийся от верхнего яруса площади к нижнему. Композицию фонтана дополнили скульптуры нимф – рек, впадающих в Енисей.

Где находится: рядом с театром оперы и балета (Перенсона, 2) и гостиницей «Красноярск» (Урицкого, 94)

ИСТОЧНИК KP.RU

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