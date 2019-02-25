2019-02-26T14:43:31+03:00
Общество

Красноярский драматический театр имени А.С.Пушкина

Достопримечательности Красноярска: что обязательно нужно посмотреть в нашем городе
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Красноярский драматический театр имени А.С.ПушкинаКрасноярский драматический театр имени А.С.ПушкинаФото: Мария ЛЕНЦ
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Старейший театр Красноярска и один из старейших театров Сибири. Первое деревянное здание построили в 1873 году. А в 1902 году в городе открыли новое, каменное здание театра, которое построили на пожертвование меценатов и обычных горожан (врачей, учителей).

В 1987 году театр открыл малую сцену.

В 2012 году театр закрыли на масштабную реконструкцию, которая длилась три года. Театр оснастили самой современной, световой и звуковой техникой. Кроме того, у сцены появилось сразу девять подъемников, с помощью которых можно максимально быстро менять планы и декорации спектакля.

Где находится: проспект Мира, 73

ИСТОЧНИК KP.RU

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