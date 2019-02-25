2019-02-26T14:46:02+03:00
Общество

Красноярский государственный театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского

Достопримечательности Красноярска: что обязательно нужно посмотреть в нашем городе
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Театр оперы и балетаТеатр оперы и балетаФото: Мария ЛЕНЦ
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Изначально авторы проекта предполагали, что на этом месте будет театр музыкальной комедии, но потом проект пришлось изменить. Начали строительство театра в 1966 году, закончили – в 1978-м. 20 декабря 1978 года на этой сцене дали оперу «Князь Игорь», и с тем пор этот спектакль является визитной карточкой театра.

Далее репертуар пополнялся различными постановками. И сейчас в репертуаре театра – почти вся мировая оперная и балетная классика.

Именно на сцене этого театра начал свою творческую карьеру выдающийся баритон Дмитрий Хворостовский. Сейчас театр носит имя знаменитого артиста.

Где находится: улица Перенсона, 2

ИСТОЧНИК KP.RU

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