Красноярский государственный театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского

Изначально авторы проекта предполагали, что на этом месте будет театр музыкальной комедии, но потом проект пришлось изменить. Начали строительство театра в 1966 году, закончили – в 1978-м. 20 декабря 1978 года на этой сцене дали оперу «Князь Игорь», и с тем пор этот спектакль является визитной карточкой театра.

Далее репертуар пополнялся различными постановками. И сейчас в репертуаре театра – почти вся мировая оперная и балетная классика.

Именно на сцене этого театра начал свою творческую карьеру выдающийся баритон Дмитрий Хворостовский. Сейчас театр носит имя знаменитого артиста.

Где находится: улица Перенсона, 2