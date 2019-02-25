Красноярский театр кукол открыл свой первый театральный сезон в 1938 году. За время существования театра на его сцене успели поработать ведущие режиссеры, артисты и художники страны. Труппа театра неоднократно участвовала в различных фестивалях в России и за рубежом, и становилась лауреатом.

На фасаде театра расположены уникальные часы с кукольным хороводом. Установленный почти 30 лет назад необычный хронометр исправно работает до сих пор. Часы включают за 15 минут до начала спектакля. Говорят, что, если в этот момент зажать в кулаке пятирублевую монетку и загадать желание, желание обязательно сбудется.

В самом здании театра смонтирована огромная люстра под названием «Перо Жар-птицы». Вес металлический конструкции – 800 килограммов!

Где находится: улица Ленина, 119