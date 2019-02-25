2019-02-26T14:38:30+03:00
Общество

Памятник В. И. Сурикову

Достопримечательности Красноярска: что обязательно нужно посмотреть в нашем городе
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Памятник В. И. СуриковуПамятник В. И. СуриковуФото: Мария ЛЕНЦ
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Василий Иванович Суриков - великий русский художник. Он родился в Красноярске в 1948 году.

Памятник В. И. Сурикову находится между Свято-Покровским кафедральным собором и домом художника (рядом с проспектом Мира, 56).

Сам памятник был изготовлен в столице в 1960 году, а в Красноярске его установили в 1997.

Где находится: проспект Мира, 56

ИСТОЧНИК KP.RU

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