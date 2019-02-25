Памятник В. И. Сурикову
Достопримечательности Красноярска: что обязательно нужно посмотреть в нашем городе
Памятник В. И. СуриковуФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:
Василий Иванович Суриков - великий русский художник. Он родился в Красноярске в 1948 году.
Памятник В. И. Сурикову находится между Свято-Покровским кафедральным собором и домом художника (рядом с проспектом Мира, 56).
Сам памятник был изготовлен в столице в 1960 году, а в Красноярске его установили в 1997.
Где находится: проспект Мира, 56
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Достопримечательности Красноярска»