Василий Иванович Суриков - великий русский художник. Он родился в Красноярске в 1948 году.

Памятник В. И. Сурикову находится между Свято-Покровским кафедральным собором и домом художника (рядом с проспектом Мира, 56).

Сам памятник был изготовлен в столице в 1960 году, а в Красноярске его установили в 1997.

Где находится: проспект Мира, 56