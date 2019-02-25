2019-02-26T14:22:36+03:00
Общество

Площадь революции

Достопримечательности Красноярска: что обязательно нужно посмотреть в нашем городе
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Площадь революцииПлощадь революцииФото: Мария ЛЕНЦ
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Одна из главных площадей Красноярска. Образовалась еще в XIX веке, но тогда называлась Новобазарной, а потом Новособорной (здесь располагался Богородице-Рождественский храм).

На площади построили торговые ряды, а затем – каменные гостиные ряды. Позже здесь появилось каменное здание торгового пассажа.

На площади проводили базары, устраивали балаганы, на праздники здесь ставили карусели.

В советской России площадь осталась центром общественно-политической жизни. С одной ее стороны построили Дом Советов (ныне здание краевого правительства), а в центре установили памятник Владимиру Ленину.

В прошлом году площадь Революции обрела новый вид. Здесь установили стилизованные качели, а в декабре вновь, как и много лет назад, поставили новогоднюю елку.

Где находится: между проспектом Мира и улицей Карла Маркса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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