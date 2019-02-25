Одна из главных площадей Красноярска. Образовалась еще в XIX веке, но тогда называлась Новобазарной, а потом Новособорной (здесь располагался Богородице-Рождественский храм).

На площади построили торговые ряды, а затем – каменные гостиные ряды. Позже здесь появилось каменное здание торгового пассажа.

На площади проводили базары, устраивали балаганы, на праздники здесь ставили карусели.

В советской России площадь осталась центром общественно-политической жизни. С одной ее стороны построили Дом Советов (ныне здание краевого правительства), а в центре установили памятник Владимиру Ленину.

В прошлом году площадь Революции обрела новый вид. Здесь установили стилизованные качели, а в декабре вновь, как и много лет назад, поставили новогоднюю елку.

Где находится: между проспектом Мира и улицей Карла Маркса.