Ротонда со скульптурной композицией «Александр Пушкин и Наталья Гончарова»

Еще одна сравнительно молодая достопримечательность Красноярска. Скульптурную композицию, изображающую сидящую на скамейке супругу поэта, Наталью Гончарову, у его самого, читающего любимой стихи, открыли в 2008 году.

Сами фигуры находятся в беседке из каменных колонн, разделенной на три крыла, что символизирует веру, надежд и любовь. Колонн в беседке – 12, это символ двенадцати месяцев года.

Где находится: пересечение улицы Кирова и проспекта Мира