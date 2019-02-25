Ротонда со скульптурной композицией «Александр Пушкин и Наталья Гончарова»
Достопримечательности Красноярска: что обязательно нужно посмотреть в нашем городе
Ротонда со скульптурной композицией «Александр Пушкин и Наталья Гончарова»Фото: Мария ЛЕНЦ
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Еще одна сравнительно молодая достопримечательность Красноярска. Скульптурную композицию, изображающую сидящую на скамейке супругу поэта, Наталью Гончарову, у его самого, читающего любимой стихи, открыли в 2008 году.
Сами фигуры находятся в беседке из каменных колонн, разделенной на три крыла, что символизирует веру, надежд и любовь. Колонн в беседке – 12, это символ двенадцати месяцев года.
Где находится: пересечение улицы Кирова и проспекта Мира
ИСТОЧНИК KP.RU
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