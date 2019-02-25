2019-02-26T14:20:09+03:00
Общество

Ротонда со скульптурной композицией «Александр Пушкин и Наталья Гончарова»

Достопримечательности Красноярска: что обязательно нужно посмотреть в нашем городе
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Ротонда со скульптурной композицией «Александр Пушкин и Наталья Гончарова»Ротонда со скульптурной композицией «Александр Пушкин и Наталья Гончарова»Фото: Мария ЛЕНЦ
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Еще одна сравнительно молодая достопримечательность Красноярска. Скульптурную композицию, изображающую сидящую на скамейке супругу поэта, Наталью Гончарову, у его самого, читающего любимой стихи, открыли в 2008 году.

Сами фигуры находятся в беседке из каменных колонн, разделенной на три крыла, что символизирует веру, надежд и любовь. Колонн в беседке – 12, это символ двенадцати месяцев года.

Где находится: пересечение улицы Кирова и проспекта Мира

ИСТОЧНИК KP.RU

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