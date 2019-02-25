2019-02-26T14:14:33+03:00
Общество

Музыкальная школа, Сурикова 19

Достопримечательности Красноярска: что обязательно нужно посмотреть в нашем городе
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Музыкальная школа, Сурикова 19Музыкальная школа, Сурикова 19Фото: Мария ЛЕНЦ
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Одно из старейших капитальных зданий Красноярска. В 1911-1912 году этот дом построили губернский архитектор Владимир Соколовский и скульптор Александр Попов по заказу красноярского мещанина Моисея Зельмановича.

Здание получилось красивейшим – архитектор и скульптор выполнили проект в тиле эклектики, соединив черты французского ренессанса и модерна.

Владелец особняка использовал второй этаж для проживания, а на первом этаже у него была кондитерская. Здесь же чуть позже Зельманович открыл первую в городе молочную.

В 1930 году в этом здании открыли самую первую музыкальную школу в Красноярске.

Где находится: улица Сурикова, 19 (угол улицы Сурикова и проспекта Мира)

ИСТОЧНИК KP.RU

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