Музыкальная школа, Сурикова 19
Одно из старейших капитальных зданий Красноярска. В 1911-1912 году этот дом построили губернский архитектор Владимир Соколовский и скульптор Александр Попов по заказу красноярского мещанина Моисея Зельмановича.
Здание получилось красивейшим – архитектор и скульптор выполнили проект в тиле эклектики, соединив черты французского ренессанса и модерна.
Владелец особняка использовал второй этаж для проживания, а на первом этаже у него была кондитерская. Здесь же чуть позже Зельманович открыл первую в городе молочную.
В 1930 году в этом здании открыли самую первую музыкальную школу в Красноярске.
Где находится: улица Сурикова, 19 (угол улицы Сурикова и проспекта Мира)
ИСТОЧНИК KP.RU
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