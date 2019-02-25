2019-02-26T14:09:55+03:00
Общество

Улица Дзержинского

Достопримечательности Красноярска: что обязательно нужно посмотреть в нашем городе
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Улица ДзержинскогоУлица ДзержинскогоФото: Мария ЛЕНЦ
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Эта улица в центре Красноярска – одна из самых старых. Появилась она в 1828 году, только под другим названием – 1-й Садовый переулок (в 1871 году переименовали в Садовый переулок, без нумерации). Переулок стал восточной границей городского сада на берегу Енисея.

В начале XX века на углу Садового и улице Гостинской (сейчас улица Карла Маркса) открыли здание летнего кинотеатра. А в советское время на этом месте построили большой современный кинотеатр «Луч», который работает до сих пор.

На улице Дзержинского сейчас находится небольшой сквер с бюстом-памятников советскому политическому деятелю.

Где находится: улица Дзержинского, пролегает от улиц Красной Армии до Дубривонского, пересекает главные улицы города – Карла Маркса, Ленина и проспект Мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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