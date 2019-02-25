2019-02-26T14:05:44+03:00
Общество

Александровский бульвар

Достопримечательности Красноярска: что обязательно нужно посмотреть в нашем городе
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Александровский бульварАлександровский бульварФото: Мария ЛЕНЦ
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Александровский бульвар – объект для Красноярска исторический. Появился он в 1912 году – к столетию победы в войне над Наполеоном, а название получил в честь императора Александра I.

Но в советское время бульвар исчез с карты Красноярска. И в 2012 году, через сто лет после основания, Александровский бульвар появился в нашем городе снова.

Где находится: верхняя набережная Енисея (улица Дубровинского) от Коммунального моста до здания речного вокзала (улица Дубровинского, 1)

ИСТОЧНИК KP.RU

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