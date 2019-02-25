«Стреляй, но их не трогай»: красноярский студент пошел под пули, чтобы спасти невесту и друзей

Безотказный, бежал по первому же зову… И погиб – за друзей. Так рассказывают о 20-летнем Вячеславе Белякове в Сибирском Федеральном Университете, где он учился на эколога.

- Для нас это шок: как же так, Славка?! – говорит Елена Гуменная, заместитель директора по воспитательной работе ИСИ СФУ. – Знаете, вот бывают такие «звездочки»? А он ничем особенно не выделялся. Зато делал все, что было в его силах – когда просят. Закрыл вовремя сессию без троек. С группой отношения были прекрасные. Собирался домой в Иркутскую область на каникулы, но…

Не мог не остановиться

22 февраля Слава с невестой Катей* и тремя друзьями выехал на своей «Ладе Приоре» в поселок Прибрежный. До дома оставалось всего 2,5 километра. Разговаривали, смеялись… Даже не подозревая, что произойдет через несколько минут.

Внезапно перед ними возникла пятерка «Жигули». А неподалеку стояли четверо. Обе полосы оказались перекрыты.

О том, что было дальше, «Комсомольской правде» - Красноярск рассказал лучший друг Славы Иван, он был с ним в машине.

- Слава притормозил: о-о-о, ребята из нашего поселка! С кем-то из них он учился в одной школе. Вот и решил узнать, что стряслось, чем он может помочь?

Добрый, отзывчивый, даже мысли не допускал, что это все, конец. Остановился, вышел из машины. Начал здороваться, называть по именам. Односельчане же. В этот момент из-за «Жигулей» вынырнул человек с ружьем, тоже знакомый. Слава оторопел: «Вы что, мы же свои». «Заткнись, мы всех тут положим!». «Никого не трогайте, стреляйте в меня», - выпалил парень. Выстрел прозвучал практически сразу – в спину. С момента остановки до убийства прошло секунд 10-12.

Учился с убийцей в одной школе

Жил как мужчина и погиб как мужчина, говорит Дмитрий, старший брат Славы. Отец учил: всегда помогай другим. Если что случится на дороге, не проезжай мимо…

- Тем более эти люди – местные жители, - делится Дмитрий. – Они начали в соседнем селе. Забрались в дом к одной бабушке, начали ее бить, требовать деньги. До полусмерти избили поленом ее сына или внука, точно не скажу. Схватили ружье со стены, патронташ и охотничий нож. И в машину! По пути расстреляли «Тойоту Ланд Крузер». Благо, водитель остался жив. Следующими стали наши ребята. Нападавшие были в неадеквате. Неблагополучные, некоторые не раз судимы. Приводы, связь с наркотиками. Но до этого, насколько я знаю, сильной жести за ними замечено не было. А здесь… Алкоголь/наркотики, плюс вид крови, оружие сделали свое дело. Сорвало им крышу.

Расправившись с Вячеславом, отморозки заставили остальных ребят выйти из машины, лечь на обочине. Унижали, старались показать, кто тут главный, вспоминает 19-летний Иван. У его брата был кнопочный телефон в руках, случайно нажалась кнопка, экран загорелся. Подумали, что он пытается позвонить, накинулись, стали бить. А потом давай допытываться у ребят: вы нас знаете, запомнили? Каким-то чудом их удалось убедить, что нет.

Катя будет жить – врачи ее отстояли. Фото: соцсети.

По словам Кати, у нее отобрали телефон, сумочку. Один заорал: «Я сейчас кого-нибудь подрежу». Другой вступился: «Она же нам все сдала?». – Я просто так отсюда не уеду. Поднял за волосы девушку, стоявшую на асфальте на коленях, и ударил в грудь ножом.

А потом все четверо пересели в «Ладу» Вячеслава и направились в сторону Тулуна.

- Ксения лежала на обочине, истекая кровью, - говорит Дмитрий. – Ребята стали ей помогать, остановили дальнобойщика. Она была в сознании, закричала: «Уезжай, вернутся, застрелят и тебя». Они вернулись, но проехали мимо. Тело брата лежало на дороге, получилось, проехали по ногам мертвого человека. По пути обстреливали машины. В районе сворота на Вихоревку бросили машину, попрятали оружие, взяли в заложники таксиста. И успели доехать до черты Братска. Там их уже взяли.

Должен был поехать раньше

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/693876" frameborder="0"></iframe> Задержание банды, которая расстреляла 20-летнего парня на трассе под Братском.

То, что случилось, это роковое стечение обстоятельств, признается Иван:

- Слава должен был уехать домой еще 20 февраля. Но задержался на два дня, чтобы дождаться меня и брата, нас отпускали на каникулы 22-го. Я уже и билеты взял на автобус. Но Слава настоял: поедем вместе, я вас подожду. И убедил нас. Мне кажется, это похоже на судьбу. Все думаю: дорога длинная, мы останавливались передохнуть, подышать раза три. А если бы остановились еще раз, может быть, этого бы не произошло…

- А в тот момент Слава просто понял, это был единственный вариант. Мгновенно все взвесил, в любом случае они не оставили бы его в живых. Его узнали, не дали бы ему шанс. Завязалась бы потасовка, и могли погибнуть все. Поэтому принял удар на себя.

P.S. Катя будет жить – врачи ее отстояли. Придя в себя после операции, девушка написала на своей странице:

- Смерть! Самого любимого, самого жизнерадостного и самого лучшего на свете мужчины! Родненький мой, пусть в новой жизни ты будешь счастлив! Не забуду тебя никогда, ты мое все, жизнь моя!

Я люблю тебя, мой Слава! Ты мой герой! Ради наших жизней ты пожертвовал собой, любимый! Мое сердце раздробленно, как и твое! 23.02.2019. Счастливого пути в новую жизнь…

(*Имена невесты Славы и его друга в тексте изменены).