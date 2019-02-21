В Якутии три грузовика вмерзли в лед на переправе и почти месяц не могут выбраться из плена

В Якутии три грузовика вмерзли в лед и почти месяц провели в плену. Водители вынуждены жить возле своей техники. Изо дня в день они пытаются отвоевать ее у реки. Один, говорят, уже вроде откопали. А два других «Урала» стоят, заледенелые по самые кабины. В распоряжении «Комсомольской правды»_Красноярск попало видео с места события, сделанное чуть более недели назад.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/693330" frameborder="0"></iframe> Застрявшие грузовики, груженные серебром.

ЧП произошло это в Кобяйском районе, географически – в центре Якутии, приметно в 440 километрах от города Якутска. «Уралы» перевозили груз для местного предприятия, добывающего серебро в местных горах. В этот раз везли гашеную известь, полные кузова мешков. На зимней переправе через реку Тумара и попали в ледовый плен. Как шли три машины вереницей, одна за другой, так и вмерзли.

Груз не пострадал, его потом постепенно сняли, чтобы облегчить давление машин на лед. А вот нефтепродукты попали в воду. Инспекторы минэкологии Якутии смогли добраться до места только к 18 февраля. Первым делом взяли пробу воды: превышение фонового содержания нефтепродуктов превысило норму в 2,5 раза – отчитались они в официальном сообщении.

Зимник водители прозвали "кошмаром северного дальнобойщика"

А что же водители? То, что произошло, у них называется «кошмар северного дальнобойщика». Якутские зимники коварны тем и опасны, что лед здесь от слишком низких температур не бывает целым, всегда найдутся трещины, через которые поднимается вода. Назад повернуть грузовикам нельзя, иной раз получается проскочить, если вода невысокая. А иногда случается такая беда.

У северных дальнобойщиков даже есть своя технология, как вызволять свою технику. Чем сильнее мороз, тем лучше. Выпиливают кубиками лед вокруг машины на полметра – река на этом месте за ночь ниже промерзает. Потом еще полметра выпиливают. И так – пока целиком вокруг машина не очищается. Затем ее подцепляют тросом и резко вытаскивают из образовавшейся ямы наверх и дальше – до твердой земли тянут. Ну, а если вдруг потепление начнется, то худо – может под воду уйти.

Сами водители жалуются на бездействие своей компании – ОА «Прогноз», она не следит за своим зимником. А ведь за это компания получила деньги из бюджета, выиграв тендер.