В Красноярском крае меломан много лет доставал соседа громкой музыкой, и тот решил «взорвать» его трактор

В городке Боготоле, Красноярский край, поссорились два соседа. Яблоком раздора стала музыкальные пристрастия. Пожилой сосед считал, что молодая семья, живущая через стену, нарушает правила проживания в многоквартирном доме. Громкая музыка звучала из их жилища каждый день, с утра до поздней ночи. Да так, что разделяющая две квартиры стена, что называется, ходуном ходила. И так продолжалось много лет.

Решить проблему путем мирных переговоров сторонам никак не удавалось. Участковый, видимо, тоже не помог. И тогда пенсионер, устав терпеть, решил пойти на крайние меры.

- Чтобы досадить соседям был придуман план мщения: в масляную горловину двигателя соседского трактора, который зимовал возле половины дома, где проживал обидчик, мститель засыпал соль. Несмотря на позднее время, за этим занятием гражданина увидели односельчане, о чем незамедлительно сообщили хозяину трактора, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе судебных приставов.

От такой смеси трактор не взорвется, но повреждения будут. Поэтому пришлось меломану отбуксировать свой трактор в автомастерскую. Там двигатель сняли, разобрали и промыли от соли. Владельцу пришлось заплатить 48 тысяч рублей. Эту сумму он потребовал с соседа. В досудебном порядке конфликтующим сторонам не удалось договориться о возмещении ущерба, поэтому собственник имущества обратился в суд.

Но даже после того, как суд принял решение в пользу меломана, сосед не спешил рассчитаться с ним. Так что пришлось заняться этим делом судебным приставам. Пенсионер выплачивал по 50 % пенсии до тех пор до полного погашения долга.

А как же громкая музыка? По-видимому, этот вопрос также удалось уладить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Семья отсудила у соседа 45 000 рублей за громкую музыку. Люди не поленились и прошли все инстанции, чтобы в доме была тишина

Эта история будет интересна всем: и тем, кто любит полный покой и тишину; и тем, кто считает – немного пошуметь в квартире – не грех. Борьба «веселых» соседей со «спокойными» обычно сопровождается визитом участковых. С разным, правда, результатом, но все же. А тут случай, можно сказать, беспрецедентный (подробнее)