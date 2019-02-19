2019-02-19T13:55:40+03:00
Спорт

Ледяная глыба и снежинка: в Красноярске презентовали чашу огня Зимней универсиады-2019

В этой чаше огонь не потухнет даже при снеге и сильном ветре [фото, видео]
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Авторы проекта конструкции попытались соединить в ней символы зимы и идею о душевной теплоте и гостеприимстве Красноярска.Авторы проекта конструкции попытались соединить в ней символы зимы и идею о душевной теплоте и гостеприимстве Красноярска.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Десятиметровая ледяная глыба, при виде сверху – снежинка: в Красноярске журналистам презентовали чашу огня Зимней универсиады-2019.

О чаше огня Зимней универсиады-2019.

Конструкцию установили на площади у «Платинум Арены» - именно там будут проходить церемонии открытия и закрытия Всемирных студенческих игр, которые стартуют в нашем городе уже через 11 дней.

Авторы проекта конструкции попытались соединить в ней символы зимы и идею о душевной теплоте и гостеприимстве Красноярска. Именно поэтому чашу сделали в форме глыбы, символизирующей суровую сибирскую зиму, наш климат и природу. А огонь, который зажгут здесь во время открытия – это символ нашей широкой души, готовой дарить тепло гостям.

Чаша установлена на площади у «Платинум Арены». Фото: Мария ЛЕНЦ

Чаша установлена на площади у «Платинум Арены».Фото: Мария ЛЕНЦ

- Для облицовки чаши специалисты использовали более 150 уникальных элементов, выполненных из зеркальных алюминиевых композитных панелей общим весом около 2 тонн. Панели крепятся под облицовочную систему, выполненную из стали. Для крепления потребовалось более 40 000 заклепок. Композитные панели изготовлены на заводе в городе Калуге, - говорят в пресс-службе правительства региона.

Конструкцию оставят здесь навсегда, как память о том, что в Красноярске проходила первая в нашей стране Всемирная зимняя универсиада. Фото: Мария ЛЕНЦ

Конструкцию оставят здесь навсегда, как память о том, что в Красноярске проходила первая в нашей стране Всемирная зимняя универсиада.Фото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, чаща останется на площади у «Платинум Арены» навсегда, как память о том, что в Красноярске проходила первая в нашей стране Всемирная зимняя универсиада.Но главная уникальность этой чаши в том, что огонь в ней не потухнет ни в снегопад, ни во время метели с сильным ветром.

КОНКРЕТНО

ТТХ чаши:

- вес – около 9 тонн;

- высота – более 10 метров;

- диаметр в широкой части – 4,3 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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