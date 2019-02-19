2019-02-19T11:52:35+03:00
Общество

В администрации Красноярска прокомментировали «озеленение» Волочаевской срубленными елками

Обещают, что это временное оформление, через несколько недель елки утилизируют
Марина СОКОЛОВА
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Срубленные елки посадили в снег в Красноярске. Фото: Я живу в Красноярске.Срубленные елки посадили в снег в Красноярске. Фото: Я живу в Красноярске.
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В Октябрьском районе 15 февраля по сей день «неустановленными лицами» посажена аллея из срубленных елок. Сначала в снег были установлены обрезки металлических труб, а затем в них воткнули деревья. Видимо, предусмотрительно, чтобы порывами ветра сосны не унесло.

Нелепая история с таким «псевдоозеленением» Николаевского проспекта надела много шума. Попробуем разобраться: кто стоит за столь абсурдной идеей?

Как известно, строительством Николаевского проспекта занималась строительная кампания «Сибиряк». Согласно проекту, озеленение прилегающей территории тоже возложено на них. Однако по словам помощника генерального директора кампании Анны Зыковой, к высаженным елкам их сотрудники никакого отношения не имеют. В их планах - озеленить территорию вдоль Волочаевской с наступлением весенне-летнего периода.

Благоустройство Николаевской развязки..

Еще была информация, что якобы высаженные елки – дело рук энергетиков МРСК Сибири, но и этот факт не нашел своего подтверждения.

За комментариями по сложившейся ситуации мы обратились в мэрию. Со слов начальника отдела по взаимодействию со СМИ Максима Куваева, идея подобного «озеленения» принадлежит администрации Октябрьского района. Инициативные чиновники решили использовать елки, высеченные краевыми лесными хозяйствами с целью «санитарных вырубок», у украсить таким образом обновленный проспект. Планируется, что впоследствии данное визуальное оформление будет утилизировано, а территория озеленена уже по-настоящему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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