2019-02-26T14:07:49+03:00
Общество

Биг-Бен

Достопримечательности Красноярска: что обязательно нужно посмотреть в нашем городе
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Биг-БенБиг-БенФото: Мария ЛЕНЦ
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Есть в Красноярске и свой Биг-Бен. Как и в Лондоне, это главные городские часы. Башню – пристройку к городской администрации возвели около сорока лет назад. Но долгие годы там было электронное табло, на котороепоказывало не только время, но и дату и реальную температуру воздуха.

В 2001 году устаревшее табло заменили, а на главной городской башне появились стильные и современные часы. Механизм для хронометра спроектировали и изготовили на предприятии, где занимаются разработкой и выпуском спутниковых систем. Кстати, при необходимости главные городские часы сами синхронизируются через интернет.

А еще, с 23.00 и звук на хронометре автоматически убавляется. Они также продолжают бить каждый час, но тише, чем днем.

Где находится: улица Карла Маркса, 93

ИСТОЧНИК KP.RU

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