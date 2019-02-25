Есть в Красноярске и свой Биг-Бен. Как и в Лондоне, это главные городские часы. Башню – пристройку к городской администрации возвели около сорока лет назад. Но долгие годы там было электронное табло, на котороепоказывало не только время, но и дату и реальную температуру воздуха.

В 2001 году устаревшее табло заменили, а на главной городской башне появились стильные и современные часы. Механизм для хронометра спроектировали и изготовили на предприятии, где занимаются разработкой и выпуском спутниковых систем. Кстати, при необходимости главные городские часы сами синхронизируются через интернет.

А еще, с 23.00 и звук на хронометре автоматически убавляется. Они также продолжают бить каждый час, но тише, чем днем.

Где находится: улица Карла Маркса, 93