«Комсомольская правда» и издательство «Просвещение» провели в Красноярске акцию «Книга – лучший подарок»

Цель акции простая и понятная - подарить детям и подросткам книги, которые помогут рассказать и показать, как интересен и разнообразен мир вокруг нас, как он устроен и по каким законам живет. Именно поэтому подарками стали тематические энциклопедии о космосе, истории, животных, растениях, инженерных науках, выборе профессии.

Адресаты акции - восемь детских садов и школ Красноярска - победители экологического соревнования «Сохрани лес. Прочти книгу» по сбору макулатуры. Также журналисты и издатели включили в акцию площадки новейших образовательных методик –детский технопарк «Кванториум» и «Открытую лабораторию». Отдельно были отмечены юные ученые из школы №36 Красноярска Коля Желонкин и Надя Малеванная, изобретатели гипоаллергенных духов из растений и цветов.

Воспитанники детского сада 96 обожают книги.Фото: Майя ЕРШОВА

- Замечательные подарки! Мы скоро открываем библиотеку, поэтому новые книги, тем более такие яркие, красочные энциклопедии, очень нужны! –рассказывает Ольга Платонова, старший воспитатель детского сада №96. – Библиотека будет красивая, похожая на сказочный лес. Наш сад находится на бульваре Ботанический, поэтому тема природы очень близка.

Воспитатель из детского сада №41 Ольга Романцева, едва увидев энциклопедии, придумала, как использовать их на занятиях:

- Наши дети любят различные баттлы, особенно на тему животных или растений, поэтому с удовольствием выучат виды, чтобы побеждать в поединках. Спасибо, что включили нас в такую акцию.

Библиотека школы №10 – ее гордость и любимое место учеников. Здесь всегда новые выставки, необычные подборки, много мероприятий - все это заслуга библиотекарей Ирины Шулежко и Елены Ударцевой, их просветительской миссии. Школа – постоянный участник и победитель экологической акции «Комсомолки» «Сохрани лес. Почти книгу»: больше 1000 книг приобретено на деньги, вырученные от сдачи макулатуры. Каждая книга здесь на своем месте. Комплекты научно-популярной литературы от «Просвещения» здесь точно найдут своего читателя. Наши подарки библиотекари обещали проштудировать, включить в релизы новинок и представить школьникам профильных классов.

В школе 36 всегда рады гостям и новым книгамФото: Майя ЕРШОВА

Новые открытия ждут и учеников красноярского технопарка. Теперь в его библиотеке есть книги «Новые направления в науке» из серии «Что Россия подарила миру» - о выдающихся представителях отечественной науки, их вкладе в мировую сокровищницу знаний. Особенно заинтересовались школьники главами об ученых, чьими именами названы улицы Красноярска: Вавилове, Павлове, Тимирязеве, Мечникове, Ломоносове.

- Спасибо за сюрприз! Отличные книги и в тему - в этом году исполняется 150 лет со дня создания периодической системы химических элементов, - благодарит генеральный директор «Кванториума» Сергей Кенинг.

Для школы №36 мы сделали исключение. Вручили книги не только библиотеке, но и ученикам – Коле Желонкину и Наде Малеванной. Дети увлекаются ботаникой, пробуют изготавливать натуральные духи из цветов, которые выращивают в школьной теплице: герани и лаванды, в планах – роза и древесные ароматы. Надеемся, «Большая энциклопедия растений» поможет этим детям изобрести отличные ароматы, все участники акции тоже обязательно сделают свои открытия, а книги им в этом помогут.

Наши подарки для одной из лучших библиотек школы №10Фото: Майя ЕРШОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктория Копылова, вице-президент по издательской деятельности Группы компаний «Просвещение»:

- К Международному дню книгодарения Группа компаний «Просвещение» вместе с «Комсомольской правдой» - Красноярск» передала городским детским садам, центрам, школам и юным изобретателям 50 изданий по профильным школьным предметам и профориентации. Ежегодно к участию в сборе литературы подключаются все больше людей и организаций, благодаря которым у детей и взрослых из отдаленных уголков страны появляется возможность познакомиться с той или иной книгой. Передавая книгу, мы передаем эмоции, вдохновение, радость встречи с художественным миром. Около двухсот экземпляров литературы от «Просвещения» в этом году получат библиотеки и воспитательно-образовательные учреждения страны в рамках общероссийской акции «Дарите книги с любовью».