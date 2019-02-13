Об участии в Зимней универсиаде-2019 в Красноярске заявило рекордное количество стран

Подготовка к этому событию в Красноярске шла несколько лет: реконструированы, а где-то практически с нуля возведены спортивные объекты, отремонтированы больницы, дороги и мосты, организована праздничная подсветка домов. И вот - до главного спортивного события этой зимы уже рукой подать. 2 марта в Красноярске начнется Всемирная зимняя универсиада-2019 - событие уникальное не только само по себе, но еще и потому, что в Россиивпервые в истории проводят Зимнюю универсиаду. В соревнованиях примут участие представители 58 стран мира. Об этом накануне заявили вице-премьер России Ольга Голодец и президент FISU Олег Матыцин. При этом Голодец отметила, что, по мнению международных экспертов, все объекты Универсиады готовы к приему спортсменов.

- Для того, чтобы принять Универсиаду, в Красноярске возведены и приведены в порядок 34 объекта инфраструктуры, появились новые современные базы, приведены в порядок ледовые арены, сегодня мы можем говорить о том, что не только достойно проведем Универсиаду, но и создадим хороший задел для занятия спортом для жителей Красноярского края и ближних регионов. На всех спортивных объектах уже прошли тестовые соревнования. Они готовы. И это не только наша внутренная оценка, но и оценка международных экспертов, - сказала Ольга Голодец.

К слову, делегации некоторых стран впервые будут участвовать в соревнованиях. Это сборная ОАЭ, команды Филиппин и Непала. Сборные Хорватии и Афганистана пока рассматривают возможность приезда. Украинаотказалась от участия. Программа открытия игр обещает быть грандиозной. Известно, что в церемонии на Платинум-Арене примут участие более 1 000 артистов, это будет настояшее костюмированное шоу.

- Кульминацией, конечно, является зажжение огня, оно произойдет на берегу Енисея, ведем работу над вариантами, более 80 фур уже отправилось в Красноярск с различным оборудованием, - рассказал режиссер церемонии Илья Авербух. - Уже проведена большая работа, и теперь нужно показать, что все это не напрасно.

Напомним, Универсиада пройдет со 2 по 12 марта в Красноярске. На ней будет разыграно 76 комплектов наград в 11 спортивных дисциплинах.