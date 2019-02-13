Бензин обречен дорожать

Цены на бензин - один из главных раздражителей 2019 года. Эксперты прогнозировали их резкий рост еще в январе, но властям удалось его сбить. Чего ждать от топлива в ближайшее время?

У нас плохие новости.

ПРОИЗВОДСТВО НЕ ОКУПАЕТСЯ

Итак, для сдерживания внутренних цен на бензин федеральные власти запускают демпфирующие механизмы: государство обещает компенсировать нефтяникам разницу между базовой ценой топлива и более высокой экспортной; также предусмотрен обратный акциз на нефть, поступающую на НПЗ. Казалось бы, угроза роста цен на автомобильное топливо в России осталась в прошлом. Но это в теории.

Даже глава департамента таможенной и налоговой политики Минфина РФ Алексей Сазанов признал, что оценить эффект от демпфирующего механизма, который компенсирует нефтяникам часть упущенной экспортной прибыли при продаже топлива на отечественном рынке, можно минимум через 3 - 6 месяцев.

В то же время причин для роста цен на бензин прибавилось. Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) возросла до 20% с 18% - об этом автомобилисты наслышаны. Теперь расскажем о других нюансах. С 1 января 2019 года ставки акциза на бензин пятого класса и дизельное топливо в России увеличились в 1,5 раза: на бензин - на 4,1 тыс. руб. до 12,314 тыс. руб. на тонну, на дизельное топливо - на 2,876 тыс. руб. до 8,541 тыс. руб. на тонну. Налог на добычу нефти (НДПИ) вырос вместе с мировыми ценами на нефть, а также в связи с поэтапным повышением в рамках налогового маневра. Так, за 2018 год средняя ставка НДПИ на нефть поднялась на 53,3%. Эксперты считают налоговое обременение НПЗ чрезмерным. Потери производителей превышают 3 тыс. руб. на тонну «дизеля» и 7 тыс. руб. на тонну бензина Аи-92.

Кроме того, рост транспортных тарифов естественных монополий оказывает значительное влияние на уровень операционных затрат НПЗ. Тарифы на прокачку нефти по системе «Транснефти» в 2019 будут проиндексированы всего на 3,87%, тарифы РЖД на грузоперевозки и пользование инфраструктурой - на 3,5%.

При этом многие НПЗ продолжают наращивать экспорт нефтепродуктов, полностью игнорируя потребности внутреннего рынка. В декабре прошлого года по сравнению с ноябрем вывоз за границу бензина «ЛУКОЙЛом» вырос в 22,5 раза, компанией «ТАИФ» - в 3,5 раза, «Газпром нефтью» - в 1,8 раза, «Сургутнефтегазом» - на 35,8%.

ДЕШЕВЛЕ ТОЛЬКО В КАЗАХСТАНЕ

Ситуация усугубится и за счет сезонности: с весны растет потребление топлива в связи с началом сельхозработ и традиционным периодом ремонтов на НПЗ. Эти причины каждый год вызывают повышение цен на топливо.

Учитывая, что для заводов уже сейчас производство бензина не приносит прибыли, нарастить производство топлива и удовлетворить растущий спрос на бензин в России будет проблематично, возникнет дефицит и как следствие - интенсивный рост цен. Многие эксперты подчеркивает, что рано или поздно цены на бензин в России должны приблизиться к европейским. На данный момент, согласно исследованию агентства «РИА Рейтинг», в России одни из самых низких в Европе цен на бензин для населения. Дешевле только в Казахстане.

Участники рынка разработали меры по стабилизации ситуации. «Роснефть» совместно с биржей СПбМТСБ предложили ограничить количество спекулятивных операций в ходе биржевых торгов, а также обратилась к Центробанку России с предложениями по усилению надзора над осуществлением биржевых торгов. Доля компаний-перекупщиков на бирже составляет около 80%. При этом отдельные компании получают максимальные объемы биржевых продуктов. «Роснефть» и СПбМТСБ также считают необходимым участие в биржевых торгах всех производителей нефтепродуктов пропорционально их доле в общем объеме добычи. Но власти пока не отреагировали на эти предложения.