2019-02-11T07:56:46+03:00
Общество

Делали ремонт - построили любовь! Красноярские педагоги поженились после совместного ремонта в классе

Мария и Роман в прошлую пятницу поженились
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Ремонтировали класс и поженились Фото: личный архив героев публикацииРемонтировали класс и поженились Фото: личный архив героев публикации
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Мария Новикова - симпатичная блондинка с открытой и светлой улыбкой, математик, аккуратистка и большая умница. Роман Хиникейн - молодой историк, которого обожают ученики, начитанный и интеллигентный. Оба они - учителя в школе № 94, в Красноярске. Еще недавно ни Мария, ни Роман про семейную жизнь не особенно-то думали, в основном хлопотали над учениками, занимались карьерой. Но все изменил... ремонт. Да-да, именно ремонт в классе, который они делят на двоих, перевернул жизнь учителей.

Началось все в 2017 году, когда молодой историк Хиникейн пришел в школу преподавать. Мария уже давно ведет здесь математику. Пересекаться пришлось по работе часто: один кабинет на двоих, ученики общие. Поначалу Мария и Роман просто делились впечатлениями, обсуждали проблемы учеников. Постепенно возникла симпатия, но - не больше. Коллеги, правда, подозревали о том, что у Марии роман с Романом, - опытных учителей не проведешь. Но влюбленные от них таились. Так длилось пару лет.

- Мы заметили, что Рома и Маша общаются практически на каждой перемене, в учительской сидят вместе, - говорит директор школы Татьяна Жихарева. - Смущать ребят расспросами никто не стал. Даже придумали, как им больше времени вместе проводить: при подготовке любого школьного мероприятия или проекта наши молодые совершенно случайно оказывались в одной рабочей группе. Перед новым годом ребята пришли ко мне в кабинет и пригласили на свадьбу.

Казалось бы, причем здесь ремонт класса? Да при том! Летом Мария начала готовить кабинет к 1 сентября: обои освежить надо, парты в порядок привести надо, окна тоже - - в общем, работы непочатый край. Роман, конечно, взялся помогать... Ну, и все, поняли оба, что друг без друга не могут. Вот так бывает: делали ремонт, а построили любовь и семью. В минувшую пятницу Мария и Роман поженились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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