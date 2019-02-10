2019-02-10T03:58:37+03:00
Спорт

Шел сутки при температуре -35: ультрамарафонец установил национальный рекорд по скандинавской ходьбе

Москвич Дмитрий Ерохин прошел в Красноярске 118 километров!
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Дмиртий Ерохин прошел за сутки 118 километров 650 метров Фото: соцсетиДмиртий Ерохин прошел за сутки 118 километров 650 метров Фото: соцсети
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Сила воли плюс спортивный характер! Москвич Дмитрий Ерохин установил в Красноярске национальный рекорд по скандинавской ходьбе. Дмитрий шел целые сутки по парку Гремячая грива, при этом температура воздуха была чисто сибирской - минус 35 градусов. Но спортсмена это не сломило. В Российской федерации северной ходьбы рассказали, что в итоге ультрамарафонец преодолел 118 километров 650 метров. Старт был дан 8 февраля, в 11.00, а финиш - ровно через 24 часа.

Дмитрий Ерохин Фото: Инстаграм спортсмена

Дмитрий Ерохин Фото: Инстаграм спортсмена

- Мы представим все протоколы и отчеты об установлении 24-часового рекорда, - говорит Эдуард Цвигун, судья Российской федерации северной ходьбы. - В понедельник по результатам рассмотрения данных будет определено к какому реестру относится данный рекорд. Предварительно просматривается установление национального рекорда по максимальному километражу за 24 часа в зимний период при определенных температурных условиях.

Дмитрия поддерживали спортсмены и волонтеры Фото: соцсети

Дмитрия поддерживали спортсмены и волонтеры Фото: соцсети

Конечно, рекорд Дмитрию дался непросто. Но на протяжении всего пути его сопровождали представители федерации, волонтеры, спортсмены и журналисты.

- Конечно, мы помогали, - говорит Ксения Кацер, руководитель Федерации северной ходьбы Красноярского края, - грели сменную обувь, кормили, помогали переодеться. В самый сложный период массировали забитые мышцы. Многие красноярцы присоединились к Дмитрию на старте и на финише - в знак поддержки. Это очень здорово и воодушевляет.

В ближайшие дни рекорд будет зарегистрирован официально. Поздравляем, Дмитрий! Вы молодец!

ИСТОЧНИК KP.RU

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