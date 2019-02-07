На стол красноярцев с каждым годом попадает все больше продуктов с антибиотиками

В торговые сети, следовательно и на столы красноярцев, с каждым годом поступает все больше продуктов с антибиотикам, - такую информацию приводят специалисты Роспотребнадзора, ссылаясь на различные исследования и наблюдения, сделанные в течение последних лет. Так, в 2018 году было проверено около 400 проб продуктов.

70 лет назад антибиотики открыли как лекарство от опасных болезней человека. А сегодня его широко используют в животноводстве – антибиотики входят в состав так называемого гормона роста для скота и птицы, попадают в молоко и яйца.

Помимо этого антибиотики используют во многих технологических процессах для термообработки, стерилизации, фильтрации с целью увеличения сроков хранения. И для лечения животных и птиц тоже. Поэтому мы имеем то, что имеем: по статистике антибиотики обнаруживают в 15-20 % всей продукции животного происхождения.

Как с ними бороться? По словам специалистов содержание антибиотиков снижается в результате термической обработки мяса: приблизительно 20 % от исходного количества разрушается в результате проварки, от 6 % до 12 % остается в мышечной ткани, переходит в бульон около 70 % первоначального содержания антибиотиков.

А вот на содержание антибиотиков в молоке и молочных продуктах кипячение, стерилизация и сквашивание практически не влияют. После кипячения в молоке остается от 90 до 95 % исходного количества. После стерилизации в молоке остается от 92 до 100 %.

Чем грозит человеку такой переизбыток антибиотиков в продуктах? Во-первых, снижается иммунитет к их приему и организм уже не способен самостоятельно противостоять инфекциям. Во-вторых, они могут сами вызывать заболевание: сильные аллергические реакции, нарушение работы пищеварительной и кровеносной системы.

Совет специалистов Роспотребнадзора населению, как минимизировать риски. Покупать продукты можно только у проверенных продавцов: в торговых точках, лицензированных рынках. Смотрите на наличие товарных документов, маркировку.

И не стоит покупать ничего в стихийных точках, даже если продавец готов продать товар всего за полцены.