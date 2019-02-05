2019-02-05T11:49:50+03:00
На здоровье

Чтобы спина не болела, хирурги «обманули» мозг пациентки

В Красноярске хирурги помогли избавиться от боли в спине женщине, которая страдала от нее 30 лет!
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Теперь Светлана спит спокойно, без боли. Впервые за много лет. И, кажется, все еще не может поверить, что ее мучения закончились. Фото: пресс-служба краевой больницыТеперь Светлана спит спокойно, без боли. Впервые за много лет. И, кажется, все еще не может поверить, что ее мучения закончились. Фото: пресс-служба краевой больницы
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Страшно подумать: красноярка Светлана Тарских жила с болью в спине 30 лет. И, видимо, уже потеряла надежду от этой боли избавиться. Помогли Светлане совсем недавно - сделали операцию в нейрохирургическом отделении красноярской краевой больницы.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе больницы, у этой пациентки была невропатия – это болезнь нервной системы невоспалительного характера, которая прогрессирует в результате истощения или повреждения нервных клеток. По сути, от такого никто не застрахован.

У Светланы впервые диагноз проявился 30 лет назад – она наклонилась над кроваткой маленькой дочки, и у нее заболела спина. И с тех пор боль не покидала женщину. Она становилась то чуть менее острой, то вновь усиливалась, но насовсем никогда не уходила. А в последнее время становилась все сильнее. Возможно, красноярке и пришлось бы дальше с этим жить, ведь показаний к операции на позвоночник не было. К счастью, Светлану направили к нейрохирургам краевой больницы.

- Суть лечения такова: пациенту под седацией (состояние, похожее на наркоз, но пациент в сознании – прим.ред.) в эпидуральное пространство (в поясницу – прим.ред.) вводят электрод. По нему прямо в операционном зале подаются электрические импульсы, которые не то, чтобы «убивают» боль, а обманывают головной мозг, который боли больше не чувствует. Прямо на операционном столе мы подобрали пациентке программу подачи импульсов, присоединили маленький генератор и пульт управления, - говорит нейрохирург Екатерина Шнейдер.

- Боль исчезла прямо в операционной. Это было чудо! – поделилась пациентка.

И теперь Светлана спит спокойно, без боли. Впервые за много лет. И, кажется, все еще не может поверить, что ее мучения закончились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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