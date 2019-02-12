«После ДТП не держал голову»: сломавшего позвоночник мужчину за час успели доставить в больницу и сделать редкую операцию

Этот уникальный случай произошел в больнице скорой медицинской помощи Красноярска. Врачи спасли мужчину, получившего смертельную травму позвоночника.

- Как это было? Случилось ДТП, пострадал 42-летний житель Красноярска (свое имя и личные данные попросил не называть), - рассказывают в клинике. – От удара он получил тяжелейшую травму. Не мог держать голову, другими словами, она болталась. Сломал отросток второго шейного позвонка. То есть ось, поддерживающую голову.

Как правило, в таких ситуация люди выживают редко. Бывает задет спинной мозг – и все, конец. Но мужчине повезло. Буквально за час его успели доставить в БСМП и сделать операцию.

- С помощью винта костные отломки составили, - говорят врачи. – Тем самым жестко фиксировали перелом. И уже на следующий день пациент встал на ноги. А через неделю его выписали!

Подчеркиваем: случай единичный. В той же БСМП с подобными травмами сталкиваются не чаще трех раз год. И эти операции требуют от хирурга ювелирной точности. Рядом ствол спинного мозга, поэтому все проходит под контролем рентгена.

- Обычно при таких травмах пациенту приходится до трех месяцев лежать в постели, - отметил заведующий отделением травматологии Константин Тутынин. – Еще один вариант – фиксация головы к туловищу громоздкой внешней конструкцией. – Но с 2012-го года у нас действует травмоцентр первого уровня. Не только спасаем жизни, но и сокращаем сроки лечения даже тех, кто получил самые тяжелые травмы.