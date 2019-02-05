Красноярские учителя поспорили о том, нужна ли детям школа

Конкурс педагогического мастерства подходит к своему логическому завершению, и сегодня состоялось финальное испытание – «круглый стол». Четверо финалистов дискутировали, высказывали свою точку зрения на непростую и непонятную обывателю тему «Событие как образовательное пространство». Возможностей для полета мысли было у конкурсантов предостаточно, другое дело, что за ходом дискуссии внимательно следили серьезные члены жюри. Им предстояло решить задачку не из легких. Нужно было услышать в словах выступающих и личную позицию, и новизну темы, и презентацию своего педагогического опыта. Но при всем при этом беседа велась в непринужденной обстановке и со стороны могло показаться, что учителя собрались просто поговорить «о школе, о жизни». Вопросы порой от ведущего звучали весьма парадоксальные. Например, нужна ли современному ученику школа, как здание. Учитывая, что за окнами сейчас лютует крепкий сибирский мороз, ответ напрашивался сам собой – конечно нужна! Особенно если речь идет о том, что это здание сделать комфортным, уютным и наполненным смыслами могут и сами школьники.

Возможностей для полета мысли было у конкурсантов предостаточно. Фото_КИМЦ

Не обошли конкурсанты и тему дистанционного образования, поспорили о том, должен ли урок выходит за рамки кабинета. А это ведь и действительно здорово, когда каких-нибудь гусениц ты изучаешь не только по страницам учебника или пусть даже самого креативного видеоурока, а живьем, ползая по траве с лупой и записной книжкой.

Сейчас конкурсная комиссия подводит итоги и подсчитывает рейтинг. Имя абсолютного победителя конкурса «Учитель года Красноярска 2019» мы узнаем 8 февраля во время торжественной церемонии награждения.

Мы же зовем вас проголосовать за конкурсантов в номинации «Народный учитель», который проводит наша газета!