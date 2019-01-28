«Народный учитель-2019»

В рамках традиционного профессионального конкурса «Учитель года Красноярска» издательский дом «Комсомольская правда» объявляет конкурс на звание «Народного учителя-2019».

Голосование проходит на сайте kp.ru с 12.00 31 января до 12.00 6 февраля 2019 года. В борьбе за звание абсолютного победителя «Народного учителя» по версии «Комсомолки» участвуют 14 лауреатов, вышедших в очный этап конкурса «Учитель года Красноярска»-2019.

От участников голосования зависит, кто из конкурсантов получит звание «Народный». «Комсомолка» особенно ждет голосов родителей, учеников, коллег из школ, в которых преподают педагоги. В комментариях можно оставить отзыв, похвалить, поддержать конкурсанта, рассказать о нем что-то важное, интересное.

Имя абсолютного победителя конкурса «Учитель года Красноярска»-2019 жюри назовет 7 февраля. Абсолютный победитель и финалисты конкурса станут участниками регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 2019.

Итоги своего конкурса «Комсомолка» тоже озвучит на церемонии чествования победителей конкурса «Учитель года». Три конкурсанта, набравшие наибольшее количество голосов, получат звание «Народный учитель «Комсомолки»-2019», памятные подарки и станут героями публикации в еженедельном выпуске «КП» 13 февраля.

Специальный партнер проекта – Красноярский информационно-методический центр.

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