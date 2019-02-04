2019-02-04T09:43:56+03:00
Происшествия

«Девочка кричала и рвалась в задымленный подъезд, я не устоял»: в Лесосибирске участковый спас из горящей многоэтажки кроху – тойтерьера

В тот момент он не думал о том, что рискует жизнью
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Лесосибирске участковый спас из горящей многоэтажки кроху – тойтерьера. Фото из личного архива героя публикацииВ Лесосибирске участковый спас из горящей многоэтажки кроху – тойтерьера. Фото из личного архива героя публикации
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Пожар в Лесосибирске случился в прошлую пятницу, 1 февраля, около 21 вечера. Мороз – жуткий, термометр умер на отметке ниже 40 градусов. В такую погоду пожарные бригады всегда в состоянии повышенной готовности: наверняка кто-то в частном доме «перетопит» печь. Однако выезжать пришлось на пожар в многоэтажку: загорелась квартира на первом этаже.

- В этой квартире живет многодетная семья, родители и четверо детей. У них в квартире полы с подогревом, они не сами их сделали – такие изначально были. Только поменяли терморегулятор, который барахлил после старых владельцев. Вот из-за нового терморегулятора что-то и коротнуло, - рассказывает «Комсомольской правде»-Красноярск участковый Сергей Сергеев.

Семья в зале полным составом смотрела телевизор, когда услышала, как запищала пожарная сигнализация в квартире. Заглянули в спальню – а там уже полыхают диван и кресло, и как раз под датчиком. Удушающий дым от горящей синтетики моментально стал проникать во все уголки помещения. Стало понятно, что самостоятельно потушить огонь уже невозможно. Вызвали спасателей, второпях оделись и выскочили на улицу.

- Я приехал на место пожара первым из полицейских, сообщил в дежурную часть, что требуются дополнительные сотрудники для охраны общественного порядка, - продолжает Сергей. – Пожарные ходили по квартирам, эвакуировали жильцов, а мне приходилось охранять от них двери. Некоторые так и норовили нырнуть обратно в свои квартиры – кто за документами, кто за ценными вещами. Я им объясняю: нельзя, опасно, там весь подъезд – сплошной дым, без противогаза до второго этажа не подняться.

И тут Сергей обратил внимание на девочку подростка. Она плакала навзрыд, кричала, рвалась внутрь. Отец пытался ее успокоить, но девочка сама не своя была от горя: «Там собака, собака, Финя, она задохнется»...

У участкового сердце сжалось. Спросил отца, где квартира. На третьем этаже. Дверь захлопнулась, когда они выбегали из квартиры, но ключи оказались в кармане. Сергей попросил ключи: «попытаюсь, если получится, принесу я вам вашу собаку». Вдохнул побольше воздуха, закрыл рот и нос рукавицей и вбежал в подъезд. На третий этаж влетел одним махом, через три ступени. В подъезде было темно, дым резал глаза. Ключ подошел с первого раза, дверь открылась и Сергей сразу кинулся в комнату, где было меньше всего дыма – отдышаться.

- Собаку увидел не сразу. Кроха тойтерьер сидел в коридоре в состоянии шока, не понимая, что происходит. Смотрел на меня, не мигая, ни разу не гавкнул. Я подхватил какое-то полотенце, замотал в него собаку с головой. Вынес и отдал девочке. Они сказали «спасибо».

Сергею Сергееву 29 лет, 7 из них работает в полиции, есть любимая жена, дети. Вся жизнь впереди. Молодой человек понимает, что сильно рисковал. Но в тот момент он не думал об этом. Главное для него было спасти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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