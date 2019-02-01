Не надо по-русски: в Якутии детей отказались принимать в национальную школу

Общий язык? Нет, не слышали! В столице Якутии – громкий скандал из-за школы. Никак не могут решить, кто будет учиться в новеньком здании: саха или русскоязычные дети.

Национальную школу «Айыы Кыhата» в 203-м микрорайоне Якутска с помпой открыли в декабре. В конце марта она примет первых учеников. Этого момента педагоги ждали 14 лет. Собственного помещения у школы не было – занимала несколько кабинетов во Дворце детского творчества. Ни столовой, ни спортзала.

Казалось бы, школа построена, чего еще желать? Но тут возникла проблема: жителям микрорайона (нового, растущего) оказалось некуда водить своих детей. Русскоязычных, на минуточку.

Между тем концепция школы – национальная, преподавание должно идти строго на якутском. Поэтому, когда жители района привели туда детей, в приеме им отказали, сообщает News.Ykt.ru. Нет мест!

Хотим рядом с домом

- Хотим, чтобы наши дети ходили в школу рядом с домом! – возмущается мама одного из непринятых учеников. – Мы не говорим на якутском, и что теперь? Не лучше было бы сначала построить обычную школу, а после национальную? Где учиться ребенку?

Пока суть да дело, детей возят в другую школу, точнее филиал. Он примостился на втором этаже дома, над магазинами. Помещение тесновато, перекусить или провести физкультуру негде.

Кто-то из родителей пожаловался в прокуратуру: помещение непригодно. Опасным его признали и пожарные. Так что скоро эти самые дополнительные классы грозятся закрыть.Вот люди и обратились в «Айыы Кыhата», а там им указали на дверь.

Чтобы помнили

У родителей учеников национальной школы – аргументы свои.

- Отдавали детей именно в «Айыы Кыhата», чтобы их обучали на родном языке, чтобы помнили свои корни. А открытие русскоязычных классов кардинально поменяет всю программу обучения и воспитания, - сетуют в родительском комитете.

Дети должны обучаться на якутском, говорят в родительском комитете. Фото: сайт школы «Айыы Кыhата».

Чтобы оставить школу за собой, люди готовы выйти на митинг. А нуждающимся в преподавании на русском советуют подождать пару лет. Мол, мы ждали целых четырнадцать. В 2021-м году в микрорайоне обещают построить общеобразовательную школу.

А что же власти? В управлении образования Якутска родителей заверили: наберется достаточно заявлений, классы для жителей микрорайона в «Айыы Кыhата» откроем.

Набралось, но... слишком много. Поэтому, заявил начальник управления образования Якутска Алексей Семенов, по-видимому, детей придется определять в соседние школы. Которые тоже, кстати, переполнены. Есть еще один вариант: открыть дополнительные классы в приспособленных помещениях. Тоже временная мера.

Между тем родители из 203-гомикрорайона готовы идти до конца. Если надо дойдем до Генеральной прокуратуры или еще выше, говорят они.

Впрочем, власти информацию об отказе записывать в школу русскоязычных детей опровергают.

- «Айыы Кыhата» задумывалась как национальная. Но, разумеется, брать в нее детей из русскоязычных семей будут, - пояснил пресс-секретарь главы Якутска Роман Мандзяк радиостанции «Говорит Москва»