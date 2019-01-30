Красноярские учителя играют в песочнице, поют и создают ноу-хау

На этот раз учителям предстояло провести мастер-класс. На самом деле, по мнению экспертом и самих участников конкурса, одно из самых сложных испытаний. Вроде бы не лекция, где рассказываешь о своем педагогическом опыте, и в то же время – не урок, где на подопытных кроликах, в роли которых выступили молодые специалисты, показываешь приемы работы.

С первых выступлений понятно – в Красноярске работают творческие, интересные, увлеченные работой педагоги. Иначе как объяснить, что географ участвует в поисковых отрядах, которые находят останки воинов Великой Отечественной войны в Волгоградской области, а учитель английского играет на гитаре и поет на уроках со своими учениками. Учитель математики гуглит интересные логические задачки, чтобы воспитанники поломали голову над их решениями. Учитель физики придумала «спасательный круг», проведя аналогию между физическими явлениями и частями органов человека. А учитель технологии буквально за пять минут научил девчонок-студенток, как из мягких металлических пластин сделать розу, штангу и даже пугалку для кротов!

Мастер-класс - одно из самых сложных испытаний Фото_КИМЦ

Неподготовленному человеку было бы сложно понять, что происходило во время мастер-классов. А вот молодые педагоги и студенты приняли самое активное участие.

Следующее, финальное испытание - «Круглый стол образовательных политиков» на котором педагоги должны будут продемонстрировать свое ораторское искусство, умение убеждать, спорить и слушать других. Именно после этого будет определен абсолютный победитель, которого назовут 8 февраля, во время торжественной церемонии закрытия профессионального конкурса.

Ну а мы, в свою очередь предлагаем вам принять активное участие в нашем голосовании, ведь, по традиции, «Комсомолка» проводит параллельный конкурс «Народный учитель». С подробностями участия в голосовании можно ознакомиться здесь.