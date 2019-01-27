В Красноярске в первых числах февраля ударят 30-градусные морозы

Предстоящая неделя в Красноярске будет относительно комфортной. Но с приходом февраля ситуация в корне поменяется…

Но сначала посмотрим, что принесут красноярцам последние числа января. Сегодня, 27 января, по данным специалистов Среднесибирского УГМС в краевом центре будет хозяйничать ветер северо-западный 5-10 м/с, с порывами 15-20 м/с.

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в красноярском Гидрометцентре, днем ожидается до -6 градусов, облачно и кратковременный снег. Ночью снегопад продолжится, а столбики термометров опустятся до –20 градусов.

Первая половина предстоящей недели будет снежной. В понедельник, 28 января, в светлое время суток до – 16 градусов, временами небольшой снег. К вечеру похолодает до -21 градуса и местами пройдет снег.

Во вторник, 29 января, (и пусть не говорят в городских службах, что это было неожиданно) ожидается снегопад. В светлое время суток потеплеет до -13 градусов. Ночью до -15 градусов и небольшой снег.

В среду днем, 30 января, всего -8 градусов, облачно, без осадков. В темное время суток синоптики прогнозируют до -17 градусов и небольшой снег.

В четверг, 31 января, туго придется метеозависимым людям. Такой резкий перепад температуры отразится на самочувствии не в лучшую сторону. Днем еще все хорошо – до -14 градусов. А вот ночью уже -32 (!) градуса.

1 февраля днем не особо и потеплеет. Ожидается до -27 градусов, облачно с прояснениями и без осадков. В темное время суток снова похолодает до -32 градусов.

В субботу, 2 февраля, к обеду около -25 градусов. Облачно, с прояснениями и без осадков.

Так что, утепляемся! Теплый январь вот-вот передаст свои «полномочия» холодному февралю.