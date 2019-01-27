2019-01-27T05:35:47+03:00
Общество

В Красноярске в первых числах февраля ударят 30-градусные морозы

Снова утепляемся!
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
В Красноярске существенно похолодаетВ Красноярске существенно похолодаетФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Предстоящая неделя в Красноярске будет относительно комфортной. Но с приходом февраля ситуация в корне поменяется…

Но сначала посмотрим, что принесут красноярцам последние числа января. Сегодня, 27 января, по данным специалистов Среднесибирского УГМС в краевом центре будет хозяйничать ветер северо-западный 5-10 м/с, с порывами 15-20 м/с.

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в красноярском Гидрометцентре, днем ожидается до -6 градусов, облачно и кратковременный снег. Ночью снегопад продолжится, а столбики термометров опустятся до –20 градусов.

Первая половина предстоящей недели будет снежной. В понедельник, 28 января, в светлое время суток до – 16 градусов, временами небольшой снег. К вечеру похолодает до -21 градуса и местами пройдет снег.

Во вторник, 29 января, (и пусть не говорят в городских службах, что это было неожиданно) ожидается снегопад. В светлое время суток потеплеет до -13 градусов. Ночью до -15 градусов и небольшой снег.

В среду днем, 30 января, всего -8 градусов, облачно, без осадков. В темное время суток синоптики прогнозируют до -17 градусов и небольшой снег.

В четверг, 31 января, туго придется метеозависимым людям. Такой резкий перепад температуры отразится на самочувствии не в лучшую сторону. Днем еще все хорошо – до -14 градусов. А вот ночью уже -32 (!) градуса.

1 февраля днем не особо и потеплеет. Ожидается до -27 градусов, облачно с прояснениями и без осадков. В темное время суток снова похолодает до -32 градусов.

В субботу, 2 февраля, к обеду около -25 градусов. Облачно, с прояснениями и без осадков.

Так что, утепляемся! Теплый январь вот-вот передаст свои «полномочия» холодному февралю.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Артур Чилингаров - о скандальной статье немецкой журналистки: Я пережил блокаду 5-летним ребёнком. И мало ли что там пишут... Мне на это наплевать
Знаменитый полярник в эфире Радио "КП" прокомменитровал публикацию Зильке Бигальке*, осудившей празднование снятия блокады Ленинграда [аудио]
Парад, посвящённый 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, 27 января 2019 года. Прямая онлайн-трансляция
В Санкт-Петербурге пройдет юбилейный парад парад, посвящённый 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. Прямая онлайн-трансляция начнется в 10:00 мск 27 января 2019 года
Новости 24
Число пользователей программы лояльности Tele2 выросло в 5 раз
Хакасские пожарные объяснили, почему важно вовремя убирать новогодние елки
В Красноярске в районе Академии Биатлона временно закроют несколько участков улиц для движения транспорта
Красноярские скелетонисты привезут из Швейцарии бронзу и серебро
В Красноярске проходит турнир «Иван Ярыгин»
В Красноярск с инспекцией прилетел министр спорта
ДТП с маршруткой и иномаркой в центре Красноярска: без пострадавших
На юге Красноярского края нашли тело пропавшего два месяца назад охотника
Когда в Красноярске появится международный региональный авиахаб
В Хакасии наградили парней, помогавших пожарным спасать людей
Клиенты Tele2 чаще отдыхают за границей
Девятиклассника, стрелявшего по школе в Абалаково, поместили в социальный центр
В Хакасии забрали права у больных алкоголизмом, наркоманией и с психическими отклонениями
Студенты вузов Красноярского края получат именные стипендии по 18 тысяч рублей
В Красноярском крае супруги спрятались от приставов в подполе
Красноярцев приглашают на чемпионат города по сноукайтингу
Называется, замаскировались: в Красноярске предприниматели ставят свои павильоны на колеса
Абоненты Tele2 протестируют связь на тарифе «Мой онлайн»
Пожилой абаканец поревел в никуда 2,5 миллиона рублей
В Доме кино покажут фильмы, посвящённые 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда