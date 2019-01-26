В Хакасии на 15 суток посадили пешехода, заявившего, что он гражданин СССР

В Хакасии 46-летний гражданин на несколько часов парализовал работу наряда ДПС. Дорожным полицейским по роду службы со всяким приходится сталкиваться. А тут прямо анекдот ходячий. А ведь началось-то все с банального нарушения правил дорожного движения.

На одной из улиц хакасской столицы, города Абакана, дежурившие дорожные инспекторы заметили пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. До зебры со светофором рукой подать, а он идет напролом по принципу: вижу цель, не вижу препятствий.

Обычно застуканные на месте пешеходы-нарушители начинают оправдываться и клясться, что никогда больше не будут так делать. Но у этого гражданина был свой собственный сценарий развития событий. Его реакция повергла в шок блюстителей порядка.

- Во-первых, пешеход наотрез отказался показывать свои документы, проходить в патрульный автомобиль и ехать в дежурную часть для установления личности. Во-вторых, требовал с сотрудников генеральную лицензию за подписью главы МВД о том, что инспекторы по обеспечению безопасности дорожного движения имеют право следить за безопасностью дорожного движения, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе хакасской полиции.

Дальше – больше. Мужчину сильно возмутило, что ему насильно выдали паспорт Российской Федерации. Он доказывал, что хотел остаться гражданином СССР. Начал хватать инспекторов за форму, нецензурно выражался и вообще всем своим видом показывал свою агрессию. Тогда полицейские просто надели на его наручники, усадили в патрульную машину и доставили в дежурную часть.

А через несколько часов судья, так сказать, за особые заслуги перед правоохранительными органами, вынес постановление об аресте на 15 суток.

Думаете, на этом все? Нет, гражданин оказался талантливым на импровизацию и разыграл свой следующий сценарий: изобразил, что ему стало плохо. Да так достоверно, что инспекторы ГИБДД срочно повезли его в больницу. Врач осмотрел его и с формулировкой «здоров, как бык» вернул лже-пацинента в руки инспекторам. А те поскорее доставили его по назначению, отбывать срок за нарушение общественного порядка.