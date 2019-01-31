2019-01-31T11:52:42+03:00
Общество

«Иметь опыт и мазьку для пальца»: в Красноярске открыли вакансию перелистывателя страниц

За непыльную работу обещают от 15 до 20 тысяч
Ася ЖУКОВА
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В Красноярске открыли вакансию перелистывателя страниц. Фото: krasnoyarsk.hh.ru.В Красноярске открыли вакансию перелистывателя страниц. Фото: krasnoyarsk.hh.ru.Фото: Антон БИБЕР
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- Требуется перелистыватель страниц, сотрудник с высокой усидчивостью и умением организовывать рабочее пространство вокруг себя. Требуемый опыт работы: 1–3 года. От 15 000 до 20 000 на руки, - такое объявление появилось сегодня на одном из порталов поиска работы в Красноярске.

Как оказалось, его разместила юридическая компания «Triumvirat» (расположенная на улице Забобонова,12). Без преувеличения, объявление нетривиальное. Цитируем дословно:

Обязанности:

- по требованию юриста взять лист бумаги;

- медленно, и аккуратно проследить, чтобы лист проскользнул в файлик (мультифору);

- лист уже в небезысвестном нам файлике (мультифоре). Их нужно вставить в папку;

- все это дело обязательно не забыть закрепить зажимом;

- и начать перелистывать страницы всех папок, проверяя нумерацию, останавливаться иногда на отдых, когда юрист резко говорит СТОП;

Требования:

Нужен ответственный человек, который умеет быстро адаптироваться под настроение юриста.

Иметь мазьку, как в супермаркетах для раскрывания пакетов, или навык слюнявить указательный пальчик.

И полный текст. Фото: krasnoyarsk.hh.ru.

И полный текст. Фото: krasnoyarsk.hh.ru.

Условия:

- занятость в период большой загруженности юриста (в преддверии тендерной работы обычно около полудня);

- опыт работы в перелистывании страниц обязателен;

- комфортное рабочее место в теплом офисе с кухней рядом с остановкой;

- заработная плата сдельная, зависит от количества перелистываемых страниц ( возможные варианты обсуждаются на конечном собеседовании с гендиректором);

Ключевые навыки

Документооборот, делопроизводство, организаторские навыки, бумажный документооборот.

... Есть ли претенденты на место перелистывателя, и сколько их, корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск в компании пообещали прокомментировать позже.

А пока комменты из соцсетей:

- Вот юристы обленились! Притом, что в компании ищут не только перелистывателя, а еще секретаря, помощника юриста и младшего юриста. Всего открыто четыре вакансии.

- Может, это просто такой пиар-ход – для привлечения внимания?!

А вы как думаете?

ИСТОЧНИК KP.RU

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