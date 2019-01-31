«Иметь опыт и мазьку для пальца»: в Красноярске открыли вакансию перелистывателя страниц
- Требуется перелистыватель страниц, сотрудник с высокой усидчивостью и умением организовывать рабочее пространство вокруг себя. Требуемый опыт работы: 1–3 года. От 15 000 до 20 000 на руки, - такое объявление появилось сегодня на одном из порталов поиска работы в Красноярске.
Как оказалось, его разместила юридическая компания «Triumvirat» (расположенная на улице Забобонова,12). Без преувеличения, объявление нетривиальное. Цитируем дословно:
Обязанности:
- по требованию юриста взять лист бумаги;
- медленно, и аккуратно проследить, чтобы лист проскользнул в файлик (мультифору);
- лист уже в небезысвестном нам файлике (мультифоре). Их нужно вставить в папку;
- все это дело обязательно не забыть закрепить зажимом;
- и начать перелистывать страницы всех папок, проверяя нумерацию, останавливаться иногда на отдых, когда юрист резко говорит СТОП;
Требования:
Нужен ответственный человек, который умеет быстро адаптироваться под настроение юриста.
Иметь мазьку, как в супермаркетах для раскрывания пакетов, или навык слюнявить указательный пальчик.
И полный текст. Фото: krasnoyarsk.hh.ru.
Условия:
- занятость в период большой загруженности юриста (в преддверии тендерной работы обычно около полудня);
- опыт работы в перелистывании страниц обязателен;
- комфортное рабочее место в теплом офисе с кухней рядом с остановкой;
- заработная плата сдельная, зависит от количества перелистываемых страниц ( возможные варианты обсуждаются на конечном собеседовании с гендиректором);
Ключевые навыки
Документооборот, делопроизводство, организаторские навыки, бумажный документооборот.
... Есть ли претенденты на место перелистывателя, и сколько их, корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск в компании пообещали прокомментировать позже.
А пока комменты из соцсетей:
- Вот юристы обленились! Притом, что в компании ищут не только перелистывателя, а еще секретаря, помощника юриста и младшего юриста. Всего открыто четыре вакансии.
- Может, это просто такой пиар-ход – для привлечения внимания?!
А вы как думаете?
ИСТОЧНИК KP.RU