День снега встретили на лыжах

Город спортсменов

Такого количества спортсменов-любителей дивногорские сопки не видели давно! Не секрет, что Дивногорск – город спортивный, в котором живет и работает немало профессиональных лыжников, а открывшаяся недавно школа олимпийского резерва подтверждает этот тезис. Но в минувшее воскресенье соревнования побили все рекорды. Проект «На лыжи!», реализуемый в Сибири по инициативе и при поддержке Олега Дерипаски с 2016 года, с каждым годом собирает все больше и больше участников. А в этом году еще и погода подыграла. Температура на градуснике опустилась чуть ниже нуля, отсутствие ветра и солнышко – отличный повод отложить все домашние дела и отправиться на праздник. Хорошее настроение всем пришедшим было обеспечено.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Мы каждый год принимаем участие в этом празднике всей семьей, - рассказывает Наталья Зыбина, мама троих детей. – Нам нравится, что здесь можно и поболеть, и самим прокатиться на лыжах. Мои ребята активно участвуют во всех локациях, а среднюю дочурку в прошлом году еле с лыжни увели! Она только учится кататься, но уже ощущает себя полноценной участницей соревнований. Мы в прошлом году выступили достаточно успешно, я в своей возрастной группе пришла первая, а старший сын – второй.

Ваня от спортивной мамы не отстает:

- Я люблю кататься на лыжах, хотя это и не профильный мой вид спорта, - говорит юный спортсмен. - Я занимаюсь коньками и шахматами. Мне все это очень нравится, да и учебе оно не мешает.

Команда «Пирожки» и болельщики

Кстати, большинство участников этого года – школьники. Вместе с мамами, папами, бабушками, дедушками, сестрами, братьями, а также учителями и воспитателями они объединились в команды.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Одна из школ приехала на лыжный праздник группой из 80 человек! В основном – учащиеся начальной школы:

- Объяснять детям важность этого мероприятия нам не пришлось, - рассказывает Жанетта Федосеева, заместитель директора по воспитательной работе школы №4 Дивногорска. – Погода сегодня отличная, а вдоволь побегать, поиграть ребята любят всегда. Кстати, от школы у нас выступает и команда взрослых лыжников, которую собрала учитель физкультуры.

Те, кто пришел поболеть за участников забега, не скучали и замерзнуть не могли. Можно было поучаствовать в разных забавных конкурсах, потанцевать и порезвиться, а проголодавшись – бесплатно подкрепиться пирожком с горячим чаем.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Самые юные болельщики отжигали на сцене под ритмичную музыку, а ребята постарше объединялись в команды и принимали участие в шуточных конкурсах. Так, команда «Пирожки» устроила настоящий художественно-литературный батл с командой «Ю-лайка». Ребятам нужно было на время нарисовать лыжника и потом пояснить свое художество. Получилось очень весело и оригинально.

Будущие и настоящие олимпийцы

Взрослые во все это действо не вмешивались. А некоторые – просто раздавали автографы, ведь почетными гостями проекта стали заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпиады в Турине Павел Ростовцев и заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер Олимпиады в Турине Алена Сидько. Совсем скоро Красноярск принимает международные соревнования – зимнюю Универсиаду, и для юных спортсменов большая удача - возможность увидеть и пообщаться с именитыми олимпийцами.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Дивногорск – город спортивный, - говорит Александр Рымарчук, заместитель главы Дивногорска. – У нас сама природа благоволит для занятий физической культурой и спортом. В последнее время набирают силу зимние виды спорта. Неслучайно территория Красноярского края принимает международные соревнования, ведь наш Дивногорск, как и Красноярск – это город спорта и город жизни.

Расширяя географию

Осенью 2018 года в рамках проекта «На лыжи!» En+ Group была проведена модернизация трассы лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский» в Иркутской области. Инвестиции в проект составили около 26,5 млн рублей. В результате проведенных работ была обновлена и увеличена единственная в Иркутской области лыжероллерная освещенная трасса длиной 2,5 км, созданы условия для тренировок и проведения соревнований по летнему биатлону. Построены стартовая поляна размером 180 на 120 м, стрельбище (после получения лицензии будет единственным таким объектом в Иркутской области). Кроме того, проложены новые трассы, а имеющиеся – расширены, до 20 км увеличена протяженность трасс за счет соединения трасс ЛБК, парк-отеля «Звездный» и базы отдыха «Юбилейный». Теперь «Ангарский» сможет принимать соревнования по лыжным гонкам и биатлону всероссийского и окружного уровней. Это будет способствовать развитию лыжных гонок и биатлона в регионе и позволит присваивать спортивные разряды.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Нынешней зимой география общественных мероприятий проекта «На лыжи!» - лыжных праздников, каникул и выходных – объединила 15 городов в Восточной Сибири, Кузбассе, на Урале и в Республике Коми. Праздничные мероприятия этого сезона уже прошли в Шелехове, Ачинске, Братске, Каменске-Уральском, Саяногорске, Новокузнецке, Краснотурьинске, Североуральске, Ухте. Участие в них приняли 5480 человек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Пак, советник президента Федерации лыжных гонок России, руководитель проекта «На лыжи!»:

- Мы радеем за здоровый образ жизни среди юношей и девушек. Лыжные гонки, если мы говорим о любителях, это доступный вид досуга. Это укрепляющая здоровье комплексная нагрузка на все мышцы, на легкие, на сердце. Только представьте, как полезно и здорово бежать на лыжах на чистом воздухе по скрипящему снегу в лесу зимой! А глобальная задача проекта «На лыжи!» – вовлечь как можно большее людей в занятие лыжными гонками.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Михаил Хардиков, генеральный директор «ЕвроСибЭнерго» (управляет энергетическими активами En+ Group):

- Для нас поддержка лыжных видов спорта – один из действенных механизмов повышения качества жизни в тех регионах, где расположены предприятия En+, через поддержку и развитие активного зимнего отдыха горожан. Мы рады, что инициатива En+ поддержана сибиряками: ежегодно тысячи людей выходят на лыжню под флагами проекта «На лыжи!». Радостно, что среди них много детей и подростков – некоторые впервые выходят на лыжню на наших общественных праздниках, другие уже соревнуются в рамках традиционного Кубка En+ и РУСАЛа. В 2018 году финальный этап этого первенства пройдет в Красноярске, где соберутся сильнейшие молодые лыжники Сибири. Надеемся, что для них наш проект станет первой ступенью на пути к самым высоким достижениям, и не только на лыжне, ведь спортивные состязания - это всегда стремление стать первым, лучшим.

Павел Ростовцев, Серебряный призер Олимпийских игр в Турине:

- Интерес к здоровому образу жизни возрастает. И здесь как раз важен тот самый эффект, когда с одной стороны компании развивают массовый спорт, а с другой наши спортсмены показывают на своем примере, каких результатов можно достичь. И мне кажется, что это взаимосвязано. И спасибо En+ Group и ОК РУСАЛ, которые находят возможность в непростое для себя время долгосрочно поддерживать этот проект. Потому что от этого выигрывают все.

НАША СПРАВКА

Старт проекта «На лыжи!», направленного на развитие и вовлечение в лыжные виды спорта, был дан в 2016 году по инициативе Олега Дерипаски. Сейчас он реализуется в Иркутской и Кемеровской областях, Красноярском крае, республиках Хакасия и Коми. За время его существования 380 лыжных тренеров повысили свою профессиональную квалификацию, региональные сборные получили 212 единиц спортивной экипировки, 305 пар лыж, а также ботинки, лыжные палки, смазочные материалы и чипы. За два года более 850 юных спортсменов стали участниками первенства «На лыжи!». Более 42 000 любителей зимних видов спорта приняли участие в спортивно-массовых мероприятиях проекта.