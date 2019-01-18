2019-01-18T09:16:02+03:00
Общество

На центральных улицах Красноярска обновляют балконы

За счет бюджета – но не все жители довольны
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В соцсетях ругают рабочих и мэрию, недоумевают, зачем нужен такой «марафет»В соцсетях ругают рабочих и мэрию, недоумевают, зачем нужен такой «марафет»Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске планируется привести в порядок почти 7 тысяч балконов. До конца января – 3,5 тысячи, остальные – до 20-х чисел февраля. В список попали многоквартирные дома, расположенные на «первой линии», то есть там, где проходят гостевые трассы Универсиады. Работы начались еще в декабре.

Рабочие с помощью автовышек поднимаются к балконам и обшивают их серым профлистом. В результате фасады многоэтажек, особенно старых, выглядят лучше. Вместо грязных и ржавых решеток – свежие серые коробки, за которыми надежно скрыт весь хлам. И главное – владельцам квартир это совершенно ничего не будет стоить, обновка ведь для них бесплатная.

Однако многие красноярцы недовольны. В соцсетях ругают рабочих и мэрию, недоумевают, зачем нужен такой «марафет». Что не так? Попробуем разобраться в причинах недовольства.

Крепят на «отвяжись»

Первая претензия – качество работы. Пользователи пишут, что профлисты прикручивают к балконным решеткам проволокой – некачественно, до первого сильного ветра. Неужели мэрия собирается за все это платить?

Дмитрий Дмитриев, глава Советского района Красноярска, прокомментировал:

- Мы предлагаем жителям звонить нам, присылать сообщения, рассказывать о том, где работы выполнены плохо. Мы будет реагировать на каждый сигнал. Если это брак, если исполнитель недобросовестно отнесся к своим обязанностям, то работа, однозначно, должна быть переделана.

Контроль за качеством работ должна нести еще и управляющая компания. Если УК проглядела брак, если, не дай бог, профлист ветром сдуло на чью-то голову, отвечать будет именно УК, а не владелец квартиры.

За балконы еще никто из подрядчиков не получил денег. Сначала работа должна быть сделана до конца, затем составлен акт выполненных работ Фото: Мария ЛЕНЦ

За балконы еще никто из подрядчиков не получил денег. Сначала работа должна быть сделана до конца, затем составлен акт выполненных работФото: Мария ЛЕНЦ

По словам Дмитриева, за балконы еще никто из подрядчиков не получил денег. Сначала работа должна быть сделана до конца, затем составлен акт выполненных работ. И если не будет нареканий к качеству, тогда оплата пройдет. Причем деньги на облицовку балконов – не бюджетные и не жильцов. Это деньги из специального внебюджетного фонда, который создавался специально под Универсиаду.

Чей балкон?

- Жители заблуждаются, когда говорят, что балконы принадлежат им, - говорит Дмитрий Дмитриев. – Ничего подобного. То, что на балконе, – это да, ваше. А ограждение балкона и балконная плита – это общедомовое имущество.

Тем не менее, если балкон опрятен, оформлен в общем стиле, там есть остекление или кованые решетки, его не тронут, уверили в мэрии. Поэтому не стоит беспокоиться. У рабочих не стоит задачи навести безликую симметрию на фасадах. Им нужно прикрыть безобразие, которое зачатую творится у нерадивых владельцев.

И опять же: если у кого-то в процессе сломали остекление, нужно жаловаться. Балкон – общедомовой, а конструкция на нем хозяйская, ведь владельцы квартиры делали ее за свои деньги.

Можно ли вообще отказаться от облицовки балконов? В принципе да, можно. Но только если все жильцы дома проголосуют за это (через управляющую компанию). Но пока что только один дом пошел на это – на Ленина, 127. Сказали: нам это не нужно, у нас на фасад другие планы. Большинство красноярцев молчат, поэтому облицовка ведется по умолчанию.

Добавим, что в скором времени управляющие компании должны будут представить паспорта фасадов на каждый жилой дом в Красноярске. И новый вид балконов как раз и разработан в соответствии с новой концепцией.

КОНКРЕТНО

Куда можно звонить, если не устраивает качество? В отдел ЖКХ каждого района

- Ленинский - 264-14-64

- Советский – 220-06-56, 255-38-70

- Свердловский - 261-98-92

- Центральный - 227-94-65

- Октябрьский - 247-01-52

- Железнодорожный – 221-60-54

- Кировский - 222-37-07

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