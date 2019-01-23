«Заберите меня. Замерзну»: породистую кошку хозяева подбросили с запиской на остановку Красноярска

Эта дикая история произошла в Красноярске этим утром. На остановку «Злобино» кто-то подбросил породистую кошку в переноске. С запиской ««Заберите меня. Замерзну». Об этом рассказали в группе «ЛапУшки» - Потеряшки животные Красноярска.

- Нелюди, что вы творите? – говорится в посте. – Кошка-отказница.

На прикрепленных к сообщению фото – перепуганное животное, переноска и та самая записка.

- Кошку я нашла пару часов назад, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск Наталья Б., женщина, приютившая бедолагу. – Вела ребенка в садик, и тут такое. Понятно, оставить ее на остановке просто не сумела. Как пройти мимо? Себе взять не могу – у самой пятеро.

Это девочка, персикового цвета. По виду – чистокровная шотландка. Кажется, стерилизована – на животе есть шрам.

Она в шоке, шипит, пока никого к себе не подпускает. Страшно напугана. Скорее всего, в переноске просидела долго. Внутри все в шерсти. Видимо, вынесли под утро туда, где ее точно найдут. Но, если бы кто-то открыл замок на сумке прямо на улице, она выскочила бы и погибла. Попала бы под колеса.

Сейчас ищем для кошки новый дом. Ей очень нужна передержка и куратор. А лучше, конечно, «ручки» - заботливый хозяин, который не предаст. У шотландцев характер непростой, так что желательно, чтобы это был человек, знакомый с особенностями породы. Возможно, будет пристраиваться единственным животным в доме.

Хозяин, откликнись! Малышка очень ждет своего человека.

КОНКРЕТНО

Куда обращаться

Пишем сюда https://vk.com/id20878941 или звоним по телефону 8 908 015 55 69 (Наталья).