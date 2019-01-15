На честном слове и на одной руке: 11-классник рассказал, как без страховки спас женщину, падавшую с 6 этажа

- Не надо, пожалуйста, остановитесь! – под окнами девятиэтажки в поселке Шинников Красноярска собралась целая толпа. Крепкие мужчины, женщины, десятки человек…

На их глазах с балкона шестого этажа свесилась седенькая старушка. Перекинула ногу через ограждение и оцепенела. Так продолжалось уже несколько минут.

- Сделать никто ничего не мог, - рассказывает «Комсомольской правда»-Красноярск Татьяна Антонова, учитель школы №148, расположенной неподалеку. – Это было в конце июня 2018 года, я как раз шла с работы. И невольно оказалась среди свидетелей. Видела, как женщина сначала выбросила костыли, а потом… Я стала кричать «Стоп!». Было понятно: еще немного, и все. Соседи выглянули, а толку? Внизу одни замерли, другие снимали на телефон, представляете?

Азизбек Суфиев, ученик 11 классаФото: Ася ЖУКОВА

В той толпе оказались трое ее учеников. Две девчонки и 11-классник Азизбек Суфиев. Не успела оглянуться, говорит Татьяна, как парня рядом не оказалось.

Позже выяснится: он позвонил в полицию, в МЧС. И вдруг заметил: на балконе 7-го этажа, как раз над бабушкой, появился мужчина.

- Я крикнул: какая у вас квартира? – рассказывает Азиз. – Узнал номер, набрал на домофоне. И кинулся к нему. Попав в квартиру, спросил: есть ли простыня? А хозяин в ответ: есть веревка. У него «Лада», веревкой закрепляет багаж сверху. Она была не простой, а похожей на спасательную. Говорю: ремень, чтобы страховку сделать, есть? Но его не было. Да если бы и был, обычный ремень не помог бы.

Держался на одной руке

Дальше все развивалось стремительно. Азиз привязал веревку к пожарной лестнице на балконе – специальным спасательным узлом. Перекинул в окно и… шагнул вниз.

- Без страховки, спускался как по обычному канату, - огорошивает парень. – Просто держался на руках. Как смог? Ну, я подготовлен, могу отжаться 100 раз, может, больше.

Потом случилось неожиданное: первые сантиметров 20 он буквально пролетел. Проскользнул так стремительно, что сжег кожу на ладонях. Люди внизу закричали от ужаса. Однако парень смог затормозить:

- Веревка была коротковатой, ноги еле-еле доставали до подоконника. Бабушка увидела меня – испугалась. Я отпустил одну руку, ухватился за окно. Немного подтолкнул женщину, чтобы вернулась на балкон. Она сделала шаг назад. Потом я отпустил другую руку и влез внутрь. Крикнул соседу, чтобы забрал веревку, запер балконную створку, вывел бабушку в зал. Все заняло минут 5. Не успел даже напугаться.

От пережитого бабушка плакала навзрыд. Тогда он дал ей успокоительного, сам принялся промывать раны на руках перекисью. И не переставал говорить со старушкой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/686354" frameborder="0"></iframe> Азизбек Суфиев.

- Узнал, что ей 84 года, как зовут, что у нее произошел конфликт с родными. Поэтому и пошла на такое… Я был на адреналине, но взял себя в руки, успокаивал себя и ее. Потом приехала полиция, близкие бабушки. Ее сын подошел ко мне и заявил: «Ты что, блокбастеров пересмотрел?!». Мама потом сказала, что я дурак, брат тоже. Испугались за меня. Упал бы – был дураком. Но… в этой ситуации было без вариантов.

«Горячее сердце»

Как он сумел? Вися на одной руке в десятках метрах от земли, выручил человека.

- Азиз второй год занимается в классе МЧС-ресурс, единственном в России, - рассказал руководитель направления Джалил Рахимов. – Он открылся три года назад на базе 148-й школы, но к нам приезжают ребята со всего города. Конкурс по 4 человека на место. Ребята получают профессию пожарного-спасателя, могут окончить и идти работать. Мы каждую неделю занимаемся практической работой, отработкой приемов. В том числе и спасения людей из высотных зданий. Поднимаем манекен на 2-3 этаж учебной башни, учим, как надо спасать. И он как командир класса выработал очень хорошие навыки. Кроме того, прошел психологическую подготовку. Благодаря этому не спасовал и нашел для бабушки нужные слова.

Азиз учится в 148 школеФото: Ася ЖУКОВА

Азиз рассказал журналистам «Комсомольской правды»-Красноярск», что с детства мечтает стать пожарным. Собирается в пожарно-спасательную академию МЧС. Правда, говорит, он крепкий троечник, но все поправимо – наляжет на учебу. Улыбается: главное, с бабушкой все в порядке. Рассказывают, с близкими она уже помирилась.

А только что стало известно: принято решение наградить Азиза почетным знаком «Горячее сердце». Напомним, он вручается детям и молодым людям, которые «бескорыстно пришли на помощь человеку».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/686326" frameborder="0"></iframe> Азиз на учениях.

Поздравляем, Азиз! Спасибо за горячее сердце!

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