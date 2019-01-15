2019-01-15T08:48:45+03:00
Спасатель

Боялся не успеть: в Красноярске 11-классник на веревке спустился на балкон шестого этажа, чтобы спасти незнакомую женщину

Всего за пять минут парень проделал настоящую спасательную операцию, с которой справился бы далеко не каждый взрослый мужчина [видео]
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Парень говорит: на всю эту трудную и тщательно спланированную им самим спасательную операцию ушло… всего около пяти минут! Фото: пресс-служба главного управления образования администрации Красноярска.Парень говорит: на всю эту трудную и тщательно спланированную им самим спасательную операцию ушло… всего около пяти минут! Фото: пресс-служба главного управления образования администрации Красноярска.
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Он все сделал правильно, так, как было нужно в той критической ситуации, так, как это сделал бы, пожалуй, не каждый взрослый. А вот он, почти еще совсем мальчишка, смог. И спас пожилую женщину, которая вот-вот могла погибнуть.

Азиз на учениях.

Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, 11-классник из школы №148 Азизбек Суфиев гулял возле дома. Вдруг он увидел толпу людей возле подъезда, которые кричали куда-то наверх: «Не надо! Не надо!».

Подняв голову парень увидел: на ограждение балкона шестого этажа сидит женщина. В любой момент она могла сорваться вниз.

Школьник моментально оценил ситуацию, совершенно хладнокровно и без нервов вызвал полицию, спасателей, сообразил, какая квартира находится над той, где на балконе сидит женщина, поднялся туда и позвонил в дверь. А дальше также спокойно, но очень быстро и без лишних слов парень смог все объяснить открывшему дверь мужчине.

- Мужчина тут же согласился помочь – запустил к себе, дал мне верёвку. Я вышел на балкон, сделал специальный спасательный узел и спустился к женщине. Она не испугалась моего появления, без всяких уговоров согласилась вернуться в свою квартиру. До приезда сотрудников полиции и МЧС мы с ней общались, я пытался успокоить её, - рассказывает Азизбек Суфиев.

Парень говорит: на всю эту трудную и тщательно спланированную им самим спасательную операцию ушло… всего около пяти минут! Пять минут и целая спасенная жизнь.

- За себя страшно не было, на занятиях в МЧС классе нас научили не только оказывать помощь людям, но и справляться с собственными страхом и эмоциями. Боялся только, что не успею помочь бабушке, - признается школьник.

Азис не считает себя героем, говорит: там должен был поступить каждый мужчина, сколько бы лет на тот момент ему не было. А сам школьник уже давно выбрал себе профессию – с самого детства парень мечтает стать пожарным, поэтому он поступил в специализированный МЧС-класс. А после окончания школы Азис собирается поступать в Сибирскую пожарно-спасательную академию.

Кстати, у пенсионерки тоже сейчас все хорошо – она помирилась с родными, и очень благодарна спасшему ее мальчику.

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