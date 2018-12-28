Двое мальчишек прожили 21 день на необитаемом острове и чудом спаслись

Эта невероятная история произошла в 1985 году: двое мальчишек прожили почти месяц на необитаемом острове. Близкие не знали, где они и уже потеряли надежду. Но чудо произошло! О мальчишках тогда написали ведущие местные и союзные газеты, журнал «Уральский следопыт», даже программа «Взгляд» добралась до Магадана и сняла о них передачу...А что потом? Нам захотелось найти и очевидцев этих невероятных событий, и, конечно, узнать, как сложилась жизнь ребят? И нам это удалось! Как раз накануне нового года откликнулся один из тех самых ребят, - конечно, сегодня уже взрослый человек.

Но обо всем по порядку.

Плоты из пенопласта

…Субботний день 25 мая выдался погожим. На улице днем было солнечно. Температура воздуха в поселке Ягодном (335 километров от Магадана) в конце мая обычно - около 2 градусов тепла. Местные школьники Сережа Добрынин вместе с Лешей Поповым после уроков ринулись, как и все мальчишки, на улицу. Сережа и Леша не ровесники (Леша постарше, ему было 10), но дружили крепко. Играли возле дома вместе с еще одним пареньком, Андреем Бурановым по прозвищу «Слива». Просто так на улице скучно. Решили наведаться на местную свалку, она как раз примыкала к берегу Дебина (левый приток Колымы - прим). Потом взрослые говорили, что местной детворе на этой свалке будто медом намазано: каких только мальчишеских сокровищ не найдешь. Например, пенопласт. Это взрослым он ни к чему: дом утеплили (здесь многие так делали), вот и выкинули. А для пацанов – настоящее богатство, готовые плоты, два листа метр на два каждый. Недолго думая Леша и Сережа вскарабкались на них и… отчалили. Сливе пенопласта не хватило. Это его и спасло от путешествия длиною в месяц.

В Ягодном в начале лета температура воздуха около 6 градусов тепла Фото: соцсети

Хватились детей ближе к вечеру. Мама Сережи Добрынина, Галина Васильевна, у соседского мальчишки выяснила: пошли на свалку. Вместе с матерью и отцом Леши Попова отправились смотреть, куда занесло ребятишек, а тех - и след простыл. Ближе к полуночи стало ясно – пропали. Родители всем скопом бросились к дому Бурановых с одним вопросом – где? Андрей пояснил: на пенопластах уплыли. Оказалось, когда Лешу и Сережу стало относить течением, оба запаниковали, начали кричать. Но Андрей взрослым об этом сообщить… забыл, заигрался.

Островитяне

Искали Сережу и Лешу сутки напролет и семьи, и милиция, привлекали вертолет. Весь берег Дебина вниз по течению обошли, километров 40 обследовали до самого Рыбного. Поглядывали, конечно, и на островок, который тут имеется на реке, в 3 километрах от поселка. Но к нему не поплыли. В мае на Дебине еще торосы огромные: ломкие, конечно, но в своем уме не сунешься на лодке – не проплывешь. К тому же в конце мая Дебин разливается: течение становится просто яростным. Вертушка полетала над островом и все.

Почему его сразу не осмотрели – загадка, - рассказал нам очевидец тех событий 48-летний Владимир Хлюпин. Он до сих пор живет в Ягодном, а тогда, в 1985-м, именно он с 15-летними друзьями-одноклассниками обнаружил мальчишек. До сих пор помнит во всех подробностях, как это было:

- Почему на остров сразу поисковики не переправились – не скажу, не знаю. А то, что с вертушки их не приметили – немудрено. На острове деревья сплошняком, огонь они разжечь не смогли, чтобы себя обозначить, - вот их и не увидели.

На острове ребята жили 21 день Фото:соцсети

Летом на этот островок школьники любили заезжать, даже пару хибар смастерили, довольно крепких бревенчатых. В бинокль поисковики его обследовали – на вид безлюдный островок…

Тем временем Леша и Сережа уже сутки были там. Натерпелись страху по полной программе.

Когда поняли, что их течением уносит от поселка, запаниковали сильно. «Плоты» между тем относило к острову. Дети из последних сил старались держаться за свои пенопласты. Да, куда там! Льдина того и гляди опрокинет плот. И если Лешка хоть плавать умел, то товарищ его по несчастью – нет. А вода ледяная, как в фильме про «Титаник». Долго в такой не продержишься. И вот с этого момента начинаются настоящие чудеса.

Проплывая мимо острова, Лешка каким-то невероятным образом успел ухватиться за ветку: она прямо над водой из земли на острове торчала. Вцепился в нее мертвой хваткой – не иначе от ужаса. Другой рукой ухватил за руку Серегу, который успел бултыхнуться и хлебнуть. По коряге ребята с горем пополам выкарабкались из воды. Долго лежали на ветру, приходили в себя. Когда не слишком ласковое в тех краях солнце чуть-чуть обсушило одежду, пошли обследовать остров. Наткнулись на небольшую хибару. Она и стала им временным домом.

- Мы остров весь обошли, - рассказал позже спасенный Сережа Добрынин. - Видели там еще один домик, но побоялись к нему подойти. Он был двухэтажный, и мы подумали, что это бандитское укрытие.

Трава и родниковая вода

На острове Леша и Сережа выживали, как могли. В крепкой лачуге, которую в глубине построили местные школьники, не оказалось никаких припасов. Да и зачем они здесь? Только медведей приваживать: они, в отличие от лодок, запросто весной переплывают Дебин. Немного соли, коробок влажных спичек, топор, посуда – вот и весь улов робинзонов. Пока были спички, Сережа и Леша пытались, не умеючи, растопить печку, но влажные ветки и поленья занимались пламенем неохотно. В итоге, коробок сожгли, считай, просто так.

Собирали молодую весеннюю травку, которая уже проклюнулась на острове, ели ее с солью, а воду пили из небольшого родничка неподалеку от лачуги. Если везло, находили прошлогоднюю смородину, голубику, брусничник –тоже ели.

Так шли дни, они казались робинзонам бесконечными. В один из них ночью поблизости от избушки раздался грохот, слышно было, как ломаются кусты и рев звериный.

- Медведь! – подскочил с лежака Сережка и как заорал дурниной: «А-а-а-а-а!». Хотел голосом отпугнуть. На всякий случай топор схватил. Тут в проеме двери, в щели, показалась медвежья морда… Только вдохнул мишка, носом повел – и во все лапы бежать. А через некоторое время все стихло. Еще, правда, пару раз захаживал, но ребята гремели посудой.

Леша и Сережа в больнице после пребывания на острове Фото: Уральский следопыт

В те дни, рассказывали позднее друзьям Леша и Сережа, была только одна мысль – о еде. А еще голодные и уставшие дети задавались вопросом: найдут ли их здесь, придут ли на помощь? С другой стороны острова было хорошо видно, как по трассе Магадан – Якутск мелькают машины. Но махали и кричали мальчишки зря: водителям и в голову не приходило всматриваться в маячивший вдалеке островок. Постепенно силы стали окончательно покидать ребят, и оба почти перестали вставать с небольших лежаков, которые были в хибаре. Что толку всматриваться в бушующий Дебин – помощи нет…

Крестики из рейки

- Прошло, наверное, несколько недель, и мы даже начали забывать, что они пропали. Пообсуждали это в поселке, да стихло все, знаете ведь, как бывает, - рассказывает Владимир Хлюпин. – Мы нашли их на 21-й день. Пошли на сплав до Рыбного с одноклассниками, с Витей Мирошниковым и Мишкой Семкиным. С собой у нас, естественно, были и рюкзаки, и еда, и одежда теплая, снасти, чтобы порыбачить. Заглянули на остров этот, чтобы домик проверить: вдруг медведь все переломал, весна – начало лета у них после спячки там полный разгул. Зимой-то на остров этот мы часто ходили: катались на лыжах, ставили капканчики на зайцев и на куропаток. Вот избушку мы и построили там, чтобы зимой можно было погреться, чаек попить. Там еще один домик был, ниже по течению, - его другая компания построила (тот самый, двухэтажный). Летом в этих домиках тоже собирались, на гитаре поиграть.

К строительству домика, кстати, школьники подошли с умом: по зиме, когда еще можно на остров было попасть по льду, унесли туда рубероид, пару вязанок дранки -хотели крышу перекрыть. Чинить его надо было постоянно: косолапый туда регулярно наведывался в надежде найти что-нибудь съестное.

- Ну, в общем, к дому подходим, а рядом с ним беспорядок полный, дранка раскидана – крестики какие-то из нее слеплены (это потом мы узнали, что они их мастерили, чтобы в днях не запутаться), дверь с навесов снята... Мы перепугались – медведи ведь могут быть. Я первый шел, заглянул – и аж мурашки по коже пошли… Стоит маленький пацаненок с топором, глазищи здоровенные, Добрынин это был Сережка. Я даже забыл про случай, что дети пропали. Подумал, они пробрались просто, давай расспрашивать. Они ревут оба.

- Нас милиция, наверное, ищет, - всхлипнул с лежака Лешка. – Мы тут уже два дня сидим…

- Ты что?! Не два дня, а полгода, - давай спорить Сережка.

Тут до старшеклассников дошло, кто эти мальчишки. И первым делом они их накормили. Достали консервы, вскипятили чай.

- Вообще, мы в домике еду оставляли (сухари, печенье), но до их прихода кто-то видать уже побывал. Может, мишка, а может, человек, - продолжает Владимир. – Выглядели они оба, конечно, страшно: комары их накусали, все тело, лица, ноги-руки распухли от голода. Вот представьте, у нас валенки там были 42 размера, а Сережке они на ноги не налезали. В тот день, когда мы их нашли, они от отчаяния планировали на дереве каком-то начать добираться до поселка. Утонули бы, конечно, если бы рискнули. Ну, рыбалка наша на этом, конечно, закончилась… Начали переправлять их в поселок. Сережка сам идти не мог, несли его, а потом он и сознание потерял. Лешке тоже плохо было, но он сам дошел.

Один шанс на миллион

Детей отнесли в отдел милиции, он первым на пути попался. Дальше за них взялись врачи – несколько месяцев Сережка и Лешка отлеживались под их присмотром, приходили в себя после робинзонады. Взрослые, кстати, и не чаяли их живыми увидеть, думали, сгинули ребята, река забрала. Искали две недели, потом свернули поиски.

- По ним даже поминки, люди говорили, справили. На речку приходили, венки кидали в воду… Понять можно. Река у нас очень суровая, таким маленьким детям один шанс на миллион при паводке спастись. Мы потом их в больнице навещали, общались с ними уже, как друзья-товарищи. А там - в наше Ягодное настоящее паломничество началось, даже какой-то доктор медицины из Америки примчался, смотреть на это чудо, исследовал случай. Потом, говорят, статью написал про выживание в экстремальной ситуации. Нам этот американец рассказывал, что выжили они потому, что крепкие, росли в такой среде, закаленные. А если бы тепличные дети были, погибли бы.

От Владимира мы узнаем: Алексей Попов много лет назад из поселка уехал, где сейчас – никто не знает, даже родственников здесь не осталось.

- Лешка куда-то «на материк» уехал, - так мы говорим о тех, кто на большую землю жить переезжает. Правда сначала говорили, что в Магадан перебрался, - улыбается Хлюпин. – Потом сказали у нас, что вроде в Ельце живет - не знаю. Но пообщаться, конечно, рад бы был.

А вот Сергей Добрыниным, - удача! - и сейчас живет в Ягодном. Прежде, чем попросить телефон, спрашиваем:

- Встречаетесь сейчас, поддерживаете отношения?

- Иногда пересекаемся: Серега на центральной котельной, семья у него отличная. Я тоже на котельной, шлак вывожу. Правда, когда первый раз встретились с ним, – не узнались. Мужик здоровый, да и фамилию сменил. Потом он мне как-то говорит: помнишь, мол, остров? Я смотрю – ба… Серега. Вот так.

...Телефонную трубку Сергей Добрынин (позже он взял фамилию отчима – Мурашов) взял почти сразу. Удивился звонку: столько лет прошло, никто историю не вспоминал. Потом признался: сам постарался все забыть. Все-таки, не приключением это для двух детей оказалось, еле спаслись. До сих пор благодарит Бога, что живы.

- Я не хочу вспоминать об этом и сейчас, - вздыхает Сергей Мурашов. – Что рассказывать? Столько вранья вокруг этой истории потом нагородили… Журналисты всякие понаехали, опрашивали нас. Случайно все получилось, не думаете же вы, что мы хотели на этом острове оказаться.

Сергей работает на центральной котельной бульдозеристом.

Правда, фото отказался дать наотрез, в соцсетях его нет.

- Ни к чему это, вы и так вон все подробно как разузнали. Скажите, что у меня все хорошо. Женат? Конечно, ребенок растет!

Где же сейчас второй робинзон, Алексей Попов? Как сложилась его жизнь, что изменил в нем этот опыт выживания?

Мы нашли двух тезок Алексея Попова в Магаданской области. Дозвонились, но оба – просто однофамильцы. «Комсомолка» обращается к Алексею Попову, который был робинзоном в далеком 85-м в Ягодном. Откликнись, Алексей! Было бы здорово пообщаться в наступающем году, а может, и встретиться бывшим друзьям детства.

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