2018-12-31T12:48:44+03:00
Общество

Второй «Макдональдс» в Красноярске открылся под боком у Театра оперы и балета

Покупатели толпами отправились пробовать «заморские бургеры»
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Второй «Макдональдс» в Красноярске открылся под боком у Театра оперы и балетаВторой «Макдональдс» в Красноярске открылся под боком у Театра оперы и балетаФото: Мария ЛЕНЦ
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Второй ресторан быстрого питания «Мандональдс» в Красноярске открылся. Находится он на улице Перенсона, возле Театра оперы и балета. И снова не обошлось без опоздания по техническим причинам. Анонсировали открытие 29 декабря, но в этот день внутри вовсю еще шли работы – сквозь стеклянные двери можно было увидеть рабочих, а рядом лежал строительный мусор.

Но уже утром 30 декабря мусор исчез, а над входом появились желтые и зеленые шары – явный признак приближающегося открытия. Так и произошло. Примерно в 10:30 двери распахнулись. Первыми посетителями, говорят работники заведения, стала компания подростков.

Таким образом, на сегодня в Красноярске работают уже два заведения известного мирового бренда быстрого питания. Напомним, что первый открылся 29 ноября на улице Шахтеров.

В скором времени откроется и третий ресторан в районе пересечения улиц Копылова и бывшей Волочаевской, ныне Николаевского проспекта. Что касается четвертого заведения, его планировали построить на улице Авиаторов. Мэрия выдала разрешение на строительстве, но общественность возмутилась. Дело в том, что место для строительства – разделительный газон рядом с ТРЦ «Планета». Через это место планировалось пустить линию скоростного трамвая и многоуровневую развязку. Так что, возможно, в скором времени будут проведены повторные публичные слушания, где горожане выскажут свою точку зрения.

Кстати, все заведения – те, что уже открылись или планируют открыться – находятся на левом берегу. Жители правобережья недоумевают, почему их районы так непривлекательны для «Макдональдса»?

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