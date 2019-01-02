«Деда Мороза все хотят напоить, а со Снегуркой закрутить роман»: дневник новогоднего аниматора

Я – Дед Мороз. Точнее, меня зовут Александр, учусь в университет, на журфаке, кстати. Уже три года тружусь новогодним волшебником: красный нос и борода из ваты – реально неплохой способ подзаработать. Новогодний «чес» с 10 по 31 декабря приносит в среднем тысяч 20 – 30 рублей, при том, что работаю примерно полдня (#яжстудент). А ребята из нашего агентства, которые с утра до вечера на заказах, и до 50 – 60 тысяч в месяц могут «наколдовать».

Про 100 тысяч, которые обещают в объявлениях, я слышал, правда, не знаю никого, кто бы настолько разбогател, водя хороводы вокруг елочки. Хотя не исключаю, что вдруг найдется какой-нибудь креативщик, который закажет Деда Мороза со Снегуркой, спускающихся на парашюте с вертолета. Или выплывающих посреди Енисея на корме подводной лодки. За экстремальные заказы – сами знаете, и цена выше.

Как я стал Дедом Морозом

Если вы думаете, что я соблазнился объявлениями «требуется Дед Мороз», вы ошибаетесь. Свой студенческий вечно пустующий кошелек я пытался пополнить традиционными способами. Даже не думал надеть на себя красный кафтан. Как-то однажды друг предложил: «Приходи в наше агентство, попробуй. Там напряженка – вот-вот заказы пойдут, а вменяемых артистов не хватает. Приходят какие-то неформаты – то голос слабый, то стесняются, то ростом ниже снегурки, а то и вовсе с похмелья. А нам «во как!» – друг провел краем ладони по горлу – «Дед нужен. Ты сможешь, я знаю!».

Я ж не вредный, я пришел на кастинг. Прочитал новогоднее поздравление, ответил на несколько вопросов. Мне сказали «круто, ты нам подходишь». Поинтересовались, готов ли я пахать с утра до ночи, если надо – дескать, чем ближе к Новому году, тем больше заказов сыпется. Возможно, придется и шесть раз в день выступать. Я ответил, что раз надо – я все могу.

Потом позвонили куда-то – через несколько минут прилетает девушка. Румяная (в смысле в гриме), две белые косы болтаются и накладные ресницы по полметра. Я сразу понял – это моя Снегурка. Директор агентства у нее спросил: «Тебе такой Дед подходит?». Она прикинула мне бороду под нос, отошла, заценила со стороны и кивнула: подходит.

Дедморозовское закулисье

Снегурка мне попалась что надо, мы хорошо сработались. Она и наряд подогнала для меня по комплекции. Шубу, бороду, шапку, валенки – все как надо. Кстати, уважающие себя фирмы о таких вещах, как костюмы, сами заботятся. Чтобы клиенты не жаловались, что Дед Мороз к ним пришел в красном халате из супермаркета. В нашей фирме чуть больше десятка новогодних костюмов для деда и внучки, но все о-о-очень красивые.

Я не раз слышал, как люди жалуются: «Пригласили по объявлению Деда Мороза, а там халтурщик оказался, ни «бэ» ни «мэ» сказать не может, только ребенка перепугал». По этому поводу имею сказать: а что вы хотели за 1000 рублей? Нужен праздник – тогда не экономьте. В среднем у нас по Красноярску цены такие (в зависимости от времени, но не менее 20 минут и до часу):

- утренник для детей на дом – 2500 – 4500 тысяч рублей;

- утренник в детском саду, школе – 3000 – 5000 тысяч рублей;

- корпоративы для взрослых – от 4500 до 8000 рублей.

Если позволите, совет, теперь уже - бывалого: заказывать лучше все-таки не по объявлению «Дед Мороз недорого», а в агентствах. Тут вам и платежный документ выпишут, если понадобится, и за своих актеров они отвечают. На моей памяти были случаи, когда приходим на дом, а там за нами смотрят во все глаза: не мошенники ли, не украдем ли чего.

Готовиться всегда начинаем в конце ноября – первых числах декабря. Садимся и пишем сценарии. Должно быть по три – четыре варианта. У нашей фирмы много постоянных корпоративных клиентов, покажи им два года подряд один и те же приколы, на третий ведь не позовут, другого найдут.

На корпоративах джентльмены обычно ждут СнегуркуФото: Мария ЛЕНЦ

Трудовые будни

Когда я только начал работать, меня на испуг взяли, мол, дети – самая сложная категория. И правда – большинство малышей так сложно выходят на контакт. Но я их люблю. Обожаю поздравлять на улице по заказу родителей. Представьте, мама-папа выводят свое чадушко во двор, якобы гулять, и тут мы со Снегуркой выруливаем из-за угла. У ребенка глаза от восторга горят, он сразу же включается в игру. Сбегаются другие малыши. У нас на такой случай всегда в мешке конфеты. Если время не поджимает, то часто вместо получаса работаем минут 40-45.

Однажды был случай в элитном пригородном поселке Удачном. Мы со Снегуркой заблудились среди таунхаусов, по телефону с заказчиком пытаемся определить, куда идти. Нам говорят: «Ориентируйтесь на гирлянды у нас на окне». Оглянулись – там на всех окнах гирлянды. Нашли с горем пополам. У дверей встречает бабушка, сует мне в мешок три коробки в яркой упаковке (мы подарки с собой не таскаем, нам их выдают заказчики перед выступлением).

Первая в квартиру идет Снегурка, как полагается – разогревает клиентов. Потом слышу крик: «Де-душ-ка Мо-роз». Захожу, двигаю приветственную речь и с порога, а мне в ответ – гробовая тишина. Дети в ступоре. Работаю. Через 10 минут – родители в восторге, дети не реагируют. Я готов перед ними цыганочку сплясать, но дети по-прежнему не хотят идти на контакт. В квартире жарко, форточки закрыты наглухо, у меня грим тает, борода мокнет. Я мысленно вижу перед собой крах своей артистической карьеры. И тут самый старший, пятилетний пацан, который саботировал все мои старания, заявляет: «А когда мы пойдем на санях кататься?». Видимо, наобещали родители, дети и ждали.

Ну, а я что? Я начал выкручиваться, мол, устали мои лошадки, всю ночь скакали, подарки везли, так что мы со Снегуркой пришли пешком. Пацан, видимо, поверил.

Закончили мы на хорошей ноте, мальчишка взял меня за руку: «Деда, пойдем в мою комнату, я тебе свои игрушки покажу». Напоследок мы даже обнялись. А родителям впредь наука – не обещать детям больше, чем заказали. Мы могли бы и тройку с санями организовать в Красноярске – не вопрос, но такие вещи надо заранее обговаривать.

«Дикие» школьники

Другой случай был в школе. Нам обещали «много детей». Но я не думал, что их будет полторы сотни. И на всех – только один педагог. Представляете – на 5 классов! В других школах обычно от родителей тесно, а тут – никого.

Сначала все шло превосходно: актовый зал, наряженная елка, дети в костюмах резвятся – всякие снежинки, пираты и зайчики. В общем – аудитория готова, вэлком, Дед Мороз. Я выхожу, детвора в экстазе, читают стихи наперебой, подставляют ладошки под конфеты…

Под конец по сценарию новогодняя дискотека, я танцую с детьми, и вдруг у меня срывают шапку. На мне остается парик. Я в образе охаю: «Ай-яй-яй, как же я к другим детям поеду без своей волшебной шапки?»… А эти гаврики начинают наглеть, дергают уже за парик, за бороду, хватаются за мешок. Оторвали от шубы украшение. Клянусь, так хотелось догнать и потрясти юное хулиганье. Но вы же сами понимаете, что никак нельзя.

В тот раз мы с напарницей благополучно унесли ноги. Обсудили с начальством, что отныне будем особым пунктом обговаривать количество сопровождающих взрослых на школьных утренниках.

Ждут Снегурку дяденьки, тети – Дедмороза…

Корпоратив у взрослых обычно проводят по вечерам. Артистов приглашают на тот час, когда коллектив уже пригубил как минимум по третьей чарке. Захмелевшие дамы ждут Деда Мороза. Обнимашки – это уже стандартно, я всегда боюсь, как бы мне в порыве радости бороду не оторвали. А некоторые и вовсе и норовят на коленки присесть.

Утренник в детском саду или в школе обойдется в 3000 – 5000 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ

Соответственно, джентльмены ждут Снегурку. Моя напарница жутко боится, когда мужики подшофе начинают к ней клеиться. Честное слово, не вру – однажды пришлось ее из окружения чуть ли ни с боем выводить. Я отвлекся на конкурс, а ее затащили в угол и довольно грубо пытались напоить. Пришлось применить дипломатию в фольклорном стиле, хотя, если честно, кулаки чесались.

А вообще со спиртным на нашей работе особые отношения. Это никакой не миф: стоит Деду Морозу появиться в изрядно разогретом коллективе, его хотят напоить. Однако побегайте в шубе и с бородой с ресторана в ресторан – отвечаю: водка в горло не полезет. Да и работодатели с такими актерами быстро прощаются.

По большому счету, корпоративы похожи на детские утренники. Люди целый год вкалывают на работе, а под конец расслабляются и уходят в отрыв. С восторгом играют в те же игры, что и детвора. Только дети обычно хотят получить на новый год куклы, планшеты, собаку. А на корпоративах заказывают шубу, «Бентли» или отпуск на Бали.

Расскажу один запомнившийся случай. Однажды нас «заказал» один из районных судов. Как договаривались, по приезду нам вынесли подарки, мы со Снегуркой их в мешок положили. Она машину заперла – а карманов нет – и ключи мне в мешок бросила.

Заходим в зал заседаний. Гляжу – не понял: почему несколько человек сидят за решеткой на скамье подсудимых? А там стол, закуска, шампанское. Потом-то конечно стало ясно – зал маленький, народу много, каждый уголок в дело пустили.

Начались розыгрыши призов: работники суда подходят по очереди, опускают руку в мой мешок, наугад выбирают подарки. И вдруг одна девушка вытаскивает… ключи от машины моей напарницы. С восторгом скачет по залу, потом как есть – в платье и туфлях – выбегает на улицу, по сигналке находит припаркованную машину и уже там чуть не умирает от счастья. Мы вовремя сумели ее перехватить. Полюбовно договорились. Но было весело.

Это я к тому, что нам пора ехать на следующий заказ. Что нас ждет?..