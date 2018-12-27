«Сначала обжигал огонь, а потом ступни прилипали к снегу от мороза»: 16-летний мальчишка получил медаль за то, что вынес пять человек из горящей квартиры

- Покажи, покажи! – друзья 16-летнего Вадима Липатникова из небольшого поселка Первоманск в Красноярском крае прибежали к нему, как только Вадим вернулся из Красноярска.

Вадим скромно открывает футляр: накануне нового года в главке красноярской краевой МЧС ему вручили медаль «За мужество в спасении». Год назад Вадим спас из горящей квартиры всю свою семью, - пять человек.

Совершил настоящий подвиг, рискуя собственной жизнью.

Семья тогда осталась без всех вещей, документов и крыши над головой. Что изменилось для них за год, - Вадим рассказал корреспонденту «Комсомолки».

Пожар

- Тот день никогда не забуду, - признается Вадим.

2 февраля 2018 года пришел домой с тренировки по рукопашному бою. Мальчишка, о каких говорят, - «золотой». Тогда еще девятиклассник, совмещал учебу и спорт, и брал на себе множество работы по дому.

В семье Липатниковых – шесть человек - мама, папа и шестеро детей - Юля (24 года,), Виктория (22 года), Галина (20 лет), Вадим (16 лет), Виталий (13 лет) и Настя (8 лет).

Вадим со своей семьей. Фото: КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края"

Ночью, закончив, наконец, все дела, дети и мама уснули (отец был на ночном дежурстве). Сквозь дремоту Вадим услышал, как его позвала старшая сестра:

- Она постоянно повторяла «ля-ля», так она меня называет, ведь говорить не может - Юля – инвалид детства, - рассказывает Вадим. – Подумалось, может пить захотела, но когда проснулся, понял, что как то слишком жарко в комнате! Оглянулся на дверь, а коридор весь в дыму!

«Я за тобой приду!» - крикнул мальчишка сестре и ринулся в комнату к родителям и другим братьям и сестрам. Едва всех разбудил: уже начал действовать угарный газ. Сам почувствовал, что теряет сознание, - последним усилием, схватив стул, выбил окно...

Через него он и вынес всех, кроме сестры (квартира – на первом этаже, с улицы людей уже подхватывали прибежавшие соседи).

Когда понял, что остальные в безопасности, бросился за сестрой.

Ее комната уже вовсю горела.

- Я подумал, что от огня меня может защитить одеяло, - вспоминает Вадим. – Накинул его, а оно на мне заполыхало. Я тогда и не вспомнил, что одеяло-то синтепоновое. Скинул его по-быстрому, схватив на руки Юлю, даже не помню, как поднял, еще выбил ногой дверь и с ней выбежал из квартиры в коридор.

Вадим Липатников спас на пожаре всю свою семью.

Только сейчас пришло осознание, что на улице сорокаградусный мороз, а он в шортах и босиком:

- У меня лицо, руки горели от ожогов, - вспоминает Вадим. – А ступни прилипали к снегу, жуткий мороз был в ту ночь. В соседнем подъезде у нас жила бабушка, к ней мы все и пошли. Пожарные приехали быстро, но спасти квартиру было уже нереально.

- Еще 10 минут, и было бы поздно, - подтвердил потом начальник местной пожарной части Святослав Коромыслов. – Парень, конечно, герой!

Часы с гравировкой и новая квартира

- В поселке меня наградили, - рассказывает Вадим. – Подарили часы с гравировкой. Вы не представляете, как все нам помогали. В школе вещи собрали, деньги, в тот же день.

- Обычно его не разбудить, а тут конечно, его заслуга, что все живы. Бросился в огонь, до последнего оставался там, вернулся и дочь вытащил, спас всех, — говорит мать Вадима Ирина Липатникова.

На тот момент в жизни семьи Липатниковых было много непреодолимых, казалось, проблем. Их квартира превратилась в пепелище. Семью приютила бабушка. Но дополнительных восемь жильцов для пенсионерки непосильное бремя. Сгорели документы, все вещи.

Обратились в соцзащиту и к депутатам ЗС, семье помогли открыть спецсчет для спонсорской помощи. На материнский капитал, полагающийся на младшую сестренку Вадима, и собранные деньги погорельцам удалось купить в этом же поселке трехкомнатную квартиру.

На пожаре Липатниковы потеряли все. Их квартира – в панельной двухэтажке на улице Юности - превратилась в пепелище. Фото: КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края"

Кем быть?

На днях, на торжественном мероприятии в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «дети-герои» Вадима наградили медалью «За мужество в спасении». Кстати, провели экскурсию по красноярской ПЧ:

- Я мечтаю о работе в МЧС, в этом году закончил девять классов, но поступить в колледж или техникум баллов бы не хватило – помешали тройки за экзамены по географии и обществознанию, - говорит Вадим.

Вадим Липатников. Фото: КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края"

Но быть нахлебником в семье парень не намерен. Так что пока - мечты мечтами, а нужно работать:

- Я помогаю своему старшему другу заниматься отделкой квартир, - говорит Вадим. - Это сложно, но я стараюсь, смотрю внимательно, как делает он и повторяю. Понемногу получается. Когда видишь, как что-то из разрухи преображается в красоту это здорово очень, красиво.