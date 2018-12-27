В Красноярске наградили детей-героев

Они приехали в краевой центр из разных уголков края и у каждого своя история подвига. Несмотря на юный возраст, эти подростки не растерялись и в критической жизненной ситуации смогли помочь в спасении жизни людей.

Маленькая Вика не растерялась в критический моментФото: Мария ЛЕНЦ

Так, Девятилетняя Вера Клушина помогла вытащить трех человек из погреба, которые чуть не задохнулись в парах газа. Если бы девчушка вовремя не позвала на помощь, то беременная женщина и ее десятилетний сын никогда бы не выбрались оттуда.

Тимур - настоящий помощник папы и мамыФото: Мария ЛЕНЦ

Для Тимура Плистика совершить подвиг – будничное дело, ведь он главный папин помощник. Вместе с отцом, который работает в лесопожарном центре МЧС, четвероклассник тушил огонь, вплотную подбиравшийся к деревне.

Друзья и в горе, и в радостиФото: Мария ЛЕНЦ

Дима Полыганов и Влад Безденежных помогали сельчанам тушить стог сена. Мальчишки первыми заметили дым и бросились тушить. Автомобиль спасателей к очагу возгорания пробраться не смог из-за плохой дороги, поэтому, если бы не молниеносная реакция парней, пожар мог дойти до деревни.

Сегодня в конгресс-холле Сибирского федерального университета состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Спасателя. На мероприятии в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети — герои» школьников наградили медалью «За мужество в спасении».

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