Такая практика существует много лет! Зачем чиновникам показывать личные страницы в соцсетях, пояснили в мэрии Красноярска

«Красноярских чиновников обязали подавать сведения начальству о своих личных страницах в соцсетях». Сегодня, 10 января, многие новостные порталы края вышли с подобными заголовками.

Как выяснилось, накануне распоряжение «О предоставлении сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» подписал глава Красноярска Сергей Еремин – оно опубликовано на сайте мэрии.

Некоторые моменты цитируем дословно:

1. - Лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах администрации города Красноярска, представить не позднее 01.04.2019 представителю нанимателя сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых муниципальные служащие размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать. За исключением сведений о размещении общедоступной информации в рамках исполнения должностных обязанностей муниципального служащего.

Распоряжение «О предоставлении сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет». Фото: скрин с сайта администрации Красноярска.

1. Руководителям органов администрации города:

- принять меры организационного и разъяснительного характера по обеспечению исполнения муниципальными служащими обязанности по представлению достоверных и полных сведений;

- предупредить лиц, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, что непредставление муниципальным служащим сведений является основанием для увольнения муниципального служащего с муниципальной службы;

- представить в письменной форме в управление кадровой политики и организационной работы администрации города до 15.04.2019 информацию о представлении муниципальными служащими администрации города сведений.

Вторая страница распоряжения. Фото: скрин с сайта администрации Красноярска.

- Да, такое распоряжение выпущено, - прокомментировала корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск начальник отдела оперативной информации администрации города Алена Лунева. – Правда, новостью это назвать сложно. Согласно закону о муниципальной службе, любой муниципальный служащий каждый год подает сведения о своих аккаунтах в соцсетях. Точно также, скажем, как декларацию о доходах. А теперь этот момент прописан отдельно – в распоряжении главы. Личные страницы чиновников у нас действительно проверяют кадры, прокуратура тоже может проверить. Потому что существует определенная этика, кодекс поведения муниципальных служащих.

Остается непонятным одно: зачем нужно отдельное распоряжение главы? Этот момент мы постараемся прояснить в ближайшее время.

КОНКРЕТНО

ЧТО ПРОПИСАНО В КОДЕКСЕ ЭТИКИ И ПОВЕДЕНИЯ?

Статья 2. Общие правила поведения должностного лица и служащего

Должностному лицу и служащему следует воздерживаться от:

- предоставления, размещения и распространения в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет любой информации, которая может причинить ущерб репутации государственного органа края, органа местного самоуправления, должностного лица или служащего.

(Кодекс этики и поведения лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, выборные муниципальные должности, государственных гражданских служащих Красноярского края и муниципальных служащих. Утвержден решением Совета по вопросам государственной службы Красноярского края от 30.03.2011).

А ЧТО В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ?

Статья 15.1. Представление сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

(введена Федеральным законом от 30.06.2016 N 224-ФЗ)

1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, представителю нанимателя представляют:

1) гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, - при поступлении на службу за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;

2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, предшествующий году представления указанной информации, за исключением случаев размещения общедоступной информации в рамках исполнения должностных обязанностей муниципального служащего.

2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы, при поступлении на муниципальную службу, а муниципальными служащими - не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются по форме, установленной Правительством Российской Федерации.

3. По решению представителя нанимателя уполномоченные им муниципальные служащие осуществляют обработку общедоступной информации, размещенной претендентами на замещение должности муниципальной службы и муниципальными служащими в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также проверку достоверности и полноты сведений, предусмотренных частью 1 настоящей статьи.

( ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 2.03.2007).