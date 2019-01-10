2019-01-10T15:41:59+03:00
Общество

Чиновников Красноярска обязали отчитаться о личных страницах в соцсетях

Такое распоряжение подписал глава города
Ася ЖУКОВА
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Чиновников Красноярска обязали отчитаться о личных страницах в соцсетях.Чиновников Красноярска обязали отчитаться о личных страницах в соцсетях.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Чиновников мэрии Красноярска обязали показывать личные аккаунты в интернете. Соответствующий документ подписал глава города Сергей Еремин.

На сайте администрации распоряжение появилось накануне, 9 января. Согласно ему, все муниципальные служащие должны сообщать адреса сайтов, где обнародуют сведения о себе. Названы и сроки – до 1 апреля 2019 года. Иначе чиновнику может грозить увольнение. Отчета не требуется, если служащий выкладывает информацию - в рамках своих обязанностей.

Руководителям отделов предписывается предупредить подчиненных о новых нормах. А позже надо представить отчеты в управление кадровой политики.

Напомним, мэр Красноярска Сергей Еремин сам – активный пользователей соцсетей, ведет собственную страницу в Instagram. Его примеру следуют также главы районов.

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