2018-12-26T11:01:48+03:00
Экономика

Звезды Арктики

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Медведица УрсаМедведица Урса
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Красноярск, 19 декабря 2018. С 10 декабря 2018 г. по 31 января 2019 г. парк «Роев ручей» и ФГБУ «Заповедники Таймыра» при поддержке Главного управления образования администрации города Красноярска проводят художественно-литературный конкурс «Звезда Арктики – Умка». Конкурс посвящен животным северных территорий Красноярского края и символу Арктики – белому медведю, как виду, находящемуся на грани исчезновения.

В Конкурсе могут принимать участие дети от 5 до 18 лет со своими творческими работами по пяти номинациям: рассказ, сказка, стихотворение, эссе, очерк. Итоги конкурса будут подведены 31 января 2019 года. Лучшие работы будут опубликованы на официальном сайте Парка «Роев ручей», ФГБУ «Заповедники Таймыра», в группе «В контакте», а победители конкурса будут награждены дипломами.

Для вдохновения участников мы решили напомнить о том, что совсем недавно в Парке «Роев ручей» появился новый жилец, истинный хозяин и символ Арктики - молодая полуторогодовалая медведица Урса (Урсула), история спасения которой никого не оставила равнодушным.

История Урсулы началась на острове Диксон, где юная медведица едва не погибла от голода, поскольку была еще слишком мала для того чтобы самостоятельно охотиться. В поисках пищи осиротевшая медведица прибилась к человеческому жилью. Пытаясь выжить, малышка питалась чем придется, в том числе на местной свалке. Иногда она оставалась ночевать прямо под домами, а по ночам местные слышали ее плач. К счастью, местные жители не остались равнодушными к судьбе медвежонка. Совместно с компанией «Роснефть» и «Обществом сохранения и изучения дикой природы» была организована специальная операция по спасению малышки. Под наблюдением опытного ветеринарного врача и зоолога медведица была доставлена в красноярский Парк флоры и фауны «Роев ручей». Но и на этом участие неравнодушных людей в судьбе медведицы не закончилось.

Компания «Роснефть» в партнерстве с Парком «Роев ручей» провели всероссийский конкурс, с приятными памятными подарками от Компании. Участникам предложили выбрать имя для медведицы. Неожиданно, конкурс собрал столько вариантов имен, что выбрать то самое, подходящее, оказалось не так просто! В шорт-лист вошли 10 самых трогательных и красивых имен. Победителем было выбрано имя Урса (Урсула) – вариант, предложенный учениками школы на о. Диксон, принимавших активное участие в спасении медведицы. Кстати, Урсула (с лат. – «медведица») - самая яркая звезда в созвездии Малой медведицы.

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