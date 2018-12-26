2018-12-26T09:32:34+03:00
Экономика

7 вопросов о новой зарплатной карте для личного состава министерства обороны России

Только для «Сильных людей»!
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В этом году Промсвязьбанк получил статус опорного банка оборонно-промышленного комплекса и участников системы гособоронзаказа и сделал сразу несколько выгодных предложений тем, кто защищает нашу страну. В частности, в конце ноября Промсвязьбанк выпустил вторую специальную зарплатную карту для личного состава министерства обороны России под названием «Сильные люди» (первая, «Все включено», действует с марта этого года). Но прежде сотрудники банка провели масштабное исследование и узнали, что ждут от новой карты потенциальные клиенты. Оказалось, очень ценятся простота и прозрачность условий, отсутствие «подводных камней». И, конечно, преимущества и бонусы, о которых и пойдет речь.

Можно ли получать по этой карте доход?

- Карта «Сильные люди» выпускается на платежной системе «Мир», ею удобно оплачивать товары и услуги. Кроме того на остаток по карте ежемесячно начисляется 5% годовых. Это сопоставимо с доходностью вкладов и потому оставлять деньги на карте выгодно.

Есть ли кэшбэк?

- Существует несколько вариантов возврата денег. Ежемесячно возвращается обратно до 20%, сумма от трат и категорий, в которых совершаются покупки.

Сколько денег можно снять в банкомате за месяц без комиссии?

- Одно из ключевых преимуществ этой зарплатной карты Промсвязьбанка - возможность снять до 1 миллиона рублей в банкомате любого банка без комиссии. Это особенно удобно для военнослужащих, которые планируют крупные покупки. Если речь идет о приобретении недвижимости, когда одного миллиона мало, то стоит учесть маленький нюанс: лучше планировать расчет с продавцом так, чтобы первый миллион снять в последний день месяца, а второй - в первый день следующего месяца. Тогда и деньги будут «работать» дольше, и получить нужную сумму можно всего за два дня.

Сколько денег можно переводить на карты других банков без комиссии?

- До 100 тысяч рублей в месяц. Для военных это особенно важно, поскольку они проходят службу вдали от родных, отправляются в длительные командировки, но при этом не оставляют семью без материальной поддержки.

Достаточно один раз настроить платежный шаблон по реквизитам счета получателя, и переводить деньги в течение 1 минуты.

В рамках лимита бесплатных переводов до 100 тысяч рублей в месяц держатель карты может также оплачивать ипотечные кредиты, счета за ЖКХ, налоговые взносы. При этом не потребуется отслеживать остаток лимита на бесплатные переводы - он отображается при осуществлении операции.

Можно ли выпустить карты для родственников?

- Держатель карты «Сильные люди» может заказать до четырех бесплатных карт, привязанных к его счету, которыми могут пользоваться жена, дети, другие родственники. Это еще удобнее переводов. Никаких лимитов, и при этом владелец карты видит, кто, сколько, когда и где потратил.

Как получить зарплатную карту «Сильные люди»?

- У банка действует договор с Единым расчетным центром министерства обороны, через который начисляется денежное довольствие всем военнослужащим. Чтобы получать денежное довольствие на карту Промсвязьбанка, достаточно написать заявление. Есть три варианта подачи: через Единый расчетный центр, через отдел кадров или напрямую в банке. На основании этого заявления банк откроет счет и выпустит зарплатную карту.

Есть ли бонусы для тех, кто оформит карту в декабре?

- Да, есть специальные новогодние бонусы. Это 5% от размера денежного довольствия за декабрь, но не более 1500 рублей и кэшбэк 5% от декабрьских оборотов (максимум 1500 рублей). В итоге те, кто оформит карту в декабре, получат в подарок до 3000 рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Что предлагает Промсвязьбанк военнослужащим?

Военная ипотека

Военнослужащие могут не только получить военную ипотеку, но и рефинансировать ипотечный кредит другого банка.

Кредит наличными

Военнослужащие могут взять до 3-х миллионов рублей на 7 лет.

Рефинансирование кредитов

Можно рефинансировать до пяти кредитов в разных банках. При своевременной выплате в течение 12 месяцев, на следующий год ставка снижается на один пункт и так три года подряд до 6,9%.

Кредитные карты

Здесь нет специального предложения для военнослужащих, но есть варианты, которые могут их заинтересовать. Например, карта «Двойной кэшбэк» с льготным периодом 55 дней, по которой возвращается 10% от покупок в промокатегориях и 1% от всех остальных покупок и столько же – от суммы пополнения. В месяц можно получить до 2000 бонусных баллов и перевести их в рубли.

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