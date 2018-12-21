Подорожают ли в Красноярске квартиры?

Несмотря на то, что большинство красноярцев сейчас заняты предновогодней суетой, приобретением продуктов к праздничному столу и подарков, покупка квартиры на второй план у желающих улучшить свои жилищные условия не уходит. Более того, многие стремятся получить одобрение банка на ипотечный кредит в уходящем году. Как говорится, в Новой год с новой квартирой.

Просто как купить утюг

Несмотря на достаточно сложную экономическую ситуацию в стране, люди покупать меньше квартир не стали. Так, по словам Елены Михайловой, начальника отдела по работе с партнерами жилищного кредитования Красноярского отделения Сбербанка, в уходящем 2018 году прирост выданных банком ипотечных кредитов составил 150%. Жителями Красноярского края и Хакассии было получено порядка 37 миллиардов рублей от Сбербанка. Сумма внушительная, но сотрудники банка и в план 2019 года закладывают такой же показатель и полагают, что количество выдаваемых ипотечных займов меньше не станет, более того, число заемщиков и сумма может даже увеличиться по сравнению с годом уходящем. Кстати, этому есть весьма логичное объяснение. В России полным ходом идет отстройка цифровой экономики. Сейчас Сбербанк располагает платформой ДомКлик, широкий спектр цифровых сервисов которой делают выдачу кредита такой же простой, как покупка утюга или новой кофточки. Речь идет о наборе электронных сервисов, благодаря которым сводится практически к нулю посещение банка. Человек экономит время, нервы, да и деньги. Буквально недавно появилась возможность проводить сделки без оценки недвижимости, что позволяет ускорить срок подготовки документов к ипотечной сделке в среднем на 5 дней и сэкономить до 5000 рублей. И связно это, прежде всего, с тем, что за время работы ипотечной программы в стране накопился солидный банк проверенных данных о недвижимости. Кроме того, банк активно сотрудничает с риэлторскими агентствами и застройщиками. Последние, получив аккредитацию банка, могут предоставлять к продаже большой выбор недвижимости по привлекательным ставкам.

Как правильно выбрать?

Однако, по мнению самих риэлторов, ставка по ипотеке – не главное! Бытует мнение, что ключевая цифра, на которую обращают внимание будущие заемщики – процентная ставка по кредиту, но это не совсем правильно:

- Нужно учитывать все, - комментирует Ирина Томаровская, исполнительный директор «АРЕВЕРА-Недвижимость». – В конечном итоге, человек должен ориентироваться на ежемесячный платеж, а не на ставку. И связно это с тем, что помимо процентной ставки в оплату по кредиту могут быть включены и другие параметры, страховка и многое другое. Но для человека главное, на какой срок он берет кредит, и сколько денег ежемесячно он должен будет тратить на оплату кредита.

Тут нужно учитывать все аспекты. Где и кем работает человек, какая у него зарплата, может ли она уменьшиться, могут ли человека сократить. Сколько зарабатывает супруг или супруга. Что будет, в случае если кто-то из супругов временно потеряет трудоспособность. Заемщик должен рассчитывать на свои силы и осознавать, что покупка жилья - дело серьезное.

По словам Ирины Томаровской, встречаются такие клиенты, которые готовы сэкономить на услугах риэлторов, рискуя тем самым остаться без квартиры или купить жилье, которое окажется уже проданным. Таким образом, скупой заплатит дважды.

Готовое или долевое?

Но каждый взрослый человек все же стремится считать деньги и экономить, если есть такая возможность. Так, например, для того чтобы тратить меньше денег на покупку жилья, многие люди решаются на покупку долевого. По словам Натальи Букатиной, начальника отдела продаж розничных продуктов Филиала Банка Газпромбанк (АО) "Восточно-Сибирский", число красноярцев, желающих приобрести долевую недвижимость, год от года меньше не становится. Люди доверяют банкам, ведь для того, чтобы банк начал работать с застройщиком, последний должен получить аккредитацию. Однако если говорить о стоимости квартиры, то многие финансовые эксперты полагают, что скоро на рынке недвижимости сложится такая ситуация, когда горожане, приобретая недвижимость, будут ориентироваться лишь на собственные вкусовые предпочтения, так как стоимость долевого жилья будет одинакова и у застройщика, и у банка, и в агентствах недвижимости:

- Красноярцы покупают квартиры, ориентируясь на собственные потребности, - говорит Анастасия Потекина, руководитель проекта «Финансист». - Кто-то приобретает жилье впервые, обычно это молодые семьи. Кто-то наоборот, разводится и подбирает жилье бюджетное, кто-то – расширяет уже имеющиеся метры. Другое дело, что каждый из заемщиков, понимая важность сделки, должен внимательно изучить всю информацию о банке, квартире, застройщике или риэлторском агентстве, благо доступ к Интернету есть у всех, а значит ключевое – уметь оперировать полученной информацией.

Дом, который построил сам

Однако спросом пользуются не только готовые или строящиеся квартиры, но и дома с земельными участками. Однако бытует мнение, что банки неохотно дают ипотеку под загородную недвижимость.

- Нашего банка это мнение не касается, - говорит Надежда Киюта, начальник службы по развитию партнерского канала продаж Россельхозбанка. – У нас очень много заемщиков, которые приобретают землю и дома далеко за пределами Красноярска.

Вариантов много. Особую популярность сейчас набирает покупка жилья в других городах:

- У нас много клиентов покупают квартиры в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи или Краснодаре, - комментирует Елена Михайлова. – Популярностью также пользуется Новосибирск и Калининград

Однако где бы вы ни приобретали квартиру, следует помнить, что покупка жилья – дело ответственное. И взвесить все за и против должен не только банк, давая положительный ответ на заявку клиента, но и сам человек. Чтобы новая квартира стала уютным домом, очагом семьи на долгие годы, а не обременением, которое будет дамокловым мечом висеть над человеком долгие годы ипотеки.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Купить, пока цены не выросли

В Красноярском крае «Абсолют Банком» за 11 месяцев 2018 года было выдано ипотеки на сумму почти 0,5 млрд рублей. Это значительно превышает показатели прошлого года и среднерыночный рост ипотеки.

- Рост выдач произошел не только за счет низких ставок и привлекательных условий программ, но и благодаря запущенной в начале года цифровой платформе, позволяющей узнать решение по кредиту всего за 20 минут, прямо в офисе риэлтора или застройщика, - поясняет Юлия Коротких, управляющий операционным офисом «Абсолют Банка» в Красноярске. - Примечательно, что уже более 70% заявок на ипотеку заводят онлайн через цифровую платформу сами представители партнерской сети.

По словам специалистов банка, В Красноярском крае преобладает сделки на вторичном рынке жилья – 80% от общего числа. По сравнению с прошлым годом, соотношение изменилось незначительно. Главный «секрет привлекательности» вторички – это квартиры «здесь и сейчас», в них можно заехать практически сразу после сделки, не надо ждать вручения ключей в течение нескольких месяцев, а то и лет.

- Мы считаем, что рынок ипотеки будет находиться под влиянием тренда растущих ставок до конца года и, скорее всего, в начале следующего, - говорит Юлия Коротких. - Пока произошедшие изменения не скажутся существенно на динамике ипотечного рынка. Повышение ставок ключевыми игроками не столь ощутимо для заемщиков: условия приобретения ипотеки пока остаются достаточно комфортными, во всяком случае, пока среднерыночная ставка по займам на жилье «не перескочила» через планку 12% годовых. В условиях подросших ставок мы видим дополнительную активизацию заемщиков. Люди, которые планировали покупку жилья, стараются быстрее выходить на сделку, чтобы зафиксировать условия на текущем уровне, пока не произошло нового повышения ставок.

В то же время нужно понимать, что если заемщик не готовился к покупке, то моментально выйти на сделку он не сможет, так как нужно, как минимум 6, а то и 18 месяцев для того, чтобы накопить первоначальный взнос.

КСТАТИ

Средний ипотечный кредит в 2018 году в Красноярске – 1 млн 700-1 млн 900 тысяч рублей

Средняя ипотечная ставка – 10%

Каждый второй покупатель недвижимости берет ипотечный кредит