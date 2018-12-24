Куда сходить на Новый год 2018-2019 в Красноярске: главные площадки, концерты, экскурсии
Весь декабрь мы посвятили праздничным зимним забавам, и сегодня завершим событиями, которые в Красноярске пройдут на свежем воздухе.
Открытие елок 0+
Многие уже открыты, вам осталось не пропустить:
Главная городская ёлка
Восточная сторона «Татышев-парка»
26 декабря, 18.00
Ёлка и ледовый городок в Октябрьском районе
Сквер «Серебряный», ул Высотная, 15
27 декабря, 17.00
Ёлка и ледовый городок в сквере Универсиады
Сквер Универсиады, ул. Свердловская
27 декабря, 18.00
Ёлка и ледовый городок в сквере Космонавтов
Сквер Космонавтов, ул. Николаева-ул. Терешковой
27 декабря, 18.00
Главная ёлка в Свердловском районе
Сквер Паниковка, ул. Кольцевая, 12-14
28 декабря, 18.00
Новый год в «Роевом ручье» 0+
Здесь работает «Почтариумъ» — волшебная почта Деда Мороза: в заимке на территории Парка динозавров каждый ребенок сможет написать письмо новогоднему волшебнику.
В новогодних детских новогодние утренника, вечерних дискотеках и новогодних программах участвуют северные олени, хаски, самоеды, сказочные персонажи.
Есть несколько вариантов проведения новогоднего праздника.
Детям до 7 лет - «Новогодний утренник «Лес чудес», ежедневно в 10.00, в 12.00 и 14.00.
Продолжительность программы – 2-2,5 часа.
Для школьников постарше - «Новогодняя дискотека», ежедневно в 16.00
Продолжительность программы – 2-2,5 часа.
Роев ручей
Стоимость программы от 850 рублей (входной билет в парк, развлечения и угощение)
Все подробности по т. 294-20-20
Парад снеговиков 0+
Участником может стать любой желающий. Принимаются коллективные заявки от групп детских садов, классов, семей, коллективов учреждений и фирм.
Команде будет предоставлена снежная заготовка размером с человека, из которой за час необходимо сделать своего необычного снеговика. Участники могут взять с собой любые необходимые материалы для изготовления своего оригинального снеговика: одежду, украшения, картонные заготовки и проявить максимум фантазии.
Регистрация участников пройдет с 14.30 до 15.00 на площади у Центральной Сцены.
Заявку на участие можно подать по телефону 294-20-20, 269-80-80 (доб. 501)
Кстати, все заранее зарегистрированные участники «Парада снеговиков» получают бесплатный входной билет в Парк!
Роев ручей
29 декабря, 15.00
Билеты 150-350 рублей, дети до 7 лет бесплатно.
Новогодние экскурсии на «Столбах» 6+
Дети и взрослые в сопровождении Снегурочки, Деда Мороза и Бабы-Яги отправляются в увлекательное путешествие по заповедным тропам, знакомятся с природой красноярских «Столбов», играют в веселые игры и заряжаются новогодним настроением. После прогулки по снежному лесу гостей ждет праздничное чаепитие в теплом сервисном центре «Перевал».
Получить подробную информацию и записаться на экскурсию можно по телефону (391)269-86-67.
Семейные соревнования «Это вам не плюшки со стола таскать» 0+
Шуточный турнир проводится в пятый раз. Суть соревнований заключается в прохождении парой полосы препятствий протяженностью около 200 метров. Причем, муж сидит на надувных санках-ватрушках, а жена везет его по льду трассы. Желающих поучаствовать всегда много, но на старт выйдут только 30 пар.
Татышев-парк
4 января, 13.00
Вход свободный.
Международный день кино
Экскурсии в «Музей кино» 0+
Старинные киноаппараты и кинокамеры, огромный фильмофонд с миллионами метров кинопленки, массивные монтажные столы — все это в сокровищнице «Енисея кино». 28 декабря, 18.00-19.00
Билеты 50 рублей.
«СинемаКвиз Vol.2»
Организаторы придумали новые интригующие задания и интеллектуальные вопросы.
28 декабря, 19.00-21.00
Участие команды — 200 рублей.
Кинопоказ фильма «Золотая лихорадка»
Легендарный фильм Чарли Чаплина покажут так, как его показывали 100 лет назад — с пленки, под характерный треск старинного кинопроектора.
28 декабря, 21.00
Вход свободный.
Енисей-кино
ул. Пролетарская, 153
28 декабря
Вечер памяти Алексея Клешко 6+
19 ноября трагически ушел из жизни Алексей Михайлович Клешко, журналист, политический и общественный деятель.
В 40-ой день со дня его смерти на сцену Малого зала выйдут артисты и музыканты, которые знали его лично:
- Владимир Абакановский, артист Красноярского драматического театра имени А.С. Пушкина;
- Вера Баранова, Анна Киселева, Олеся Алдонина и Георгий Болсуновский, солисты балета Театра Оперы и балета имени Д. Хворостовского;
- Геннадий Васильев, Артем Толстобров, авторы-исполнители;
- Светлана Кольянова, солистка Красноярского музыкального театра;
- театр детского танца «Орлёнок»;
- Андрей Пашнин, актер и режиссер;
- «Свободный балет» Валерия Терешкина.
Малый концертный зал
пр. Мира, 2Б
29 декабря, 16.00
Билеты 100 рублей.
Гастроли января
Традиционно вторая половина декабря и январь, время предпраздничных хлопот и рождественских каникул, не слишком богаты визитами артистов и музыкантов в наш город. Однако выбор есть и он по-прежнему за вами!
Хор Турецкого и Soprano 0+
Гранд Холл «Сибирь»
Ул. Авиаторов, 19
5 января, 18.00
Билеты 1600-5500 рублей.
Спектакль ростовых кукол «Ну, Погоди!» 0+
Новая сцена
Ул. Бограда, 134
5 января, 11.00, 14.00
Билеты 800-1500 рублей.
Группа «Веданъ Колодъ» 6+
Литературный музей им. В.П. Астафьева
Ул. Ленина, 66
6 января, 18.00
Билеты 400-500 рублей.
"Синяя птица Gold Classic.Рожденные в СССР" 6+
Малый концертный зал
Пр. Мира, 2Б
6 января, 19.00
Билеты 800—1500 рублей.
Играй, гармонь! Анастасия и Захар Заволокины! 6+
ДК Комбайностроителей
Ул. Бограда, 134
7 января, 18.00
Билеты 500—1000 рублей.
Комедия "Женихи" 16+
В главных ролях Татьяна Кравченко и Александр Панкратов-Черный
Театр оперы и балета
Ул. Перенсона, 2
24 января, 19.00
Билеты 1500—4500 рублей.
Дмитрий Певцов и Никита Высоцкий «Баллада о Высоцком» 18+
Максимилианс
Ул. Партизана Железняка, 17
24 января, 20.00
Билеты 800-2300 рублей.
Олег Митяев 6+
Большой концертный зал
Пр. Мира, 2Б
29 января, 18.30
Билеты 1200—3000 рублей.
Коневец-Квартет 12+
Гранд-холл «Сибирь»
31 января, 19.00
Билеты 500-1100 рублей.
PLAZMA 18+
Максимилианс
Ул. Партизана Железняка, 17
31 января, 21.00
Билеты 600 рублей.
Зимний суриковский фестиваль искусств
Он пройдет в Красноярске с 24 декабря 2018 по 24 января 2019 года. Свои программы приготовили Дом кино и детский кинотеатр "Мечта"
Мастер-класс по живописи 6+
Все желающие получат возможность освоить новые техники рисования гуашью и создать собственный живописный шедевр, а также обобщить знания о творчестве Василия Ивановича Сурикова в игровой форме.
Детский кинотеатр «Мечта»
Ул. Мичурина, 30
28 декабря и 18 января, 15.00
Квиз «Незнакомый Суриков» 12+
Сбор заявок по телефону (391) 227-29-70.
Дом кино
Пр. Мира, 88
15 января, 14.30
Киноуроки «Загадки Сурикова» 6+
На лекциях покажут фрагменты из документальных и художественных фильмов, а также раскроют секреты некоторых его картин.
Детский кинотеатр «Мечта»
Ул. Мичурина, 30
10 и 17 января, 15.00
Кинолекторий «Кинонаследие великого художника» 12+
Киновед Дома кино расскажет о творческих наследниках Сурикова, ставших деятелями кино, среди которых Андрей Кончаловский, Никита Михалков, Татьяна Михалкова (Шигаева), Анастасия Вертинская, Наталья Аринбасарова и Юлия Высоцкая.
Дом кино
Пр. Мира, 88
20 января, 12.00
Happy New Year Shorts-2018 12+
Дом кино представляет специальную новогоднюю программу короткометражных фильмов Happy New Year Shorts — 2018!
Восемь короткометражных картин, которые станут залогом отличного новогоднего настроения. Но не стоит ждать традиционных фильмов про праздничные застолья!
Главная героиня мультфильма “Один Маленький Шаг” напомнит зрителям, как важно мечтать и добиваться своей цели. Колдунья из фильма “Морская Ведьма” покажет всю силу искренней любви. Герои “Блиц-Свидания” и “97%” зададут романтическую атмосферу. Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.
Дом кино
Пр. Мира, 88
С 27 декабря
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