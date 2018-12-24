Куда сходить на Новый год 2018-2019 в Красноярске: главные площадки, концерты, экскурсии

Весь декабрь мы посвятили праздничным зимним забавам, и сегодня завершим событиями, которые в Красноярске пройдут на свежем воздухе.

Открытие елок 0+

Многие уже открыты, вам осталось не пропустить:

Главная городская ёлка

Восточная сторона «Татышев-парка»

26 декабря, 18.00

Ёлка и ледовый городок в Октябрьском районе

Сквер «Серебряный», ул Высотная, 15

27 декабря, 17.00

Ёлка и ледовый городок в сквере Универсиады

Сквер Универсиады, ул. Свердловская

27 декабря, 18.00

Ёлка и ледовый городок в сквере Космонавтов

Сквер Космонавтов, ул. Николаева-ул. Терешковой

27 декабря, 18.00

Главная ёлка в Свердловском районе

Сквер Паниковка, ул. Кольцевая, 12-14

28 декабря, 18.00

Новый год в «Роевом ручье» 0+

Здесь работает «Почтариумъ» — волшебная почта Деда Мороза: в заимке на территории Парка динозавров каждый ребенок сможет написать письмо новогоднему волшебнику.

В новогодних детских новогодние утренника, вечерних дискотеках и новогодних программах участвуют северные олени, хаски, самоеды, сказочные персонажи.

Есть несколько вариантов проведения новогоднего праздника.

Детям до 7 лет - «Новогодний утренник «Лес чудес», ежедневно в 10.00, в 12.00 и 14.00.

Продолжительность программы – 2-2,5 часа.

Для школьников постарше - «Новогодняя дискотека», ежедневно в 16.00

Продолжительность программы – 2-2,5 часа.

Роев ручей

Стоимость программы от 850 рублей (входной билет в парк, развлечения и угощение)

Все подробности по т. 294-20-20

Парад снеговиков 0+

Участником может стать любой желающий. Принимаются коллективные заявки от групп детских садов, классов, семей, коллективов учреждений и фирм.

Команде будет предоставлена снежная заготовка размером с человека, из которой за час необходимо сделать своего необычного снеговика. Участники могут взять с собой любые необходимые материалы для изготовления своего оригинального снеговика: одежду, украшения, картонные заготовки и проявить максимум фантазии.

Регистрация участников пройдет с 14.30 до 15.00 на площади у Центральной Сцены.

Заявку на участие можно подать по телефону 294-20-20, 269-80-80 (доб. 501)

Кстати, все заранее зарегистрированные участники «Парада снеговиков» получают бесплатный входной билет в Парк!

Роев ручей

29 декабря, 15.00

Билеты 150-350 рублей, дети до 7 лет бесплатно.

Новогодние экскурсии на «Столбах» 6+

Дети и взрослые в сопровождении Снегурочки, Деда Мороза и Бабы-Яги отправляются в увлекательное путешествие по заповедным тропам, знакомятся с природой красноярских «Столбов», играют в веселые игры и заряжаются новогодним настроением. После прогулки по снежному лесу гостей ждет праздничное чаепитие в теплом сервисном центре «Перевал».

Получить подробную информацию и записаться на экскурсию можно по телефону (391)269-86-67.

Семейные соревнования «Это вам не плюшки со стола таскать» 0+

Шуточный турнир проводится в пятый раз. Суть соревнований заключается в прохождении парой полосы препятствий протяженностью около 200 метров. Причем, муж сидит на надувных санках-ватрушках, а жена везет его по льду трассы. Желающих поучаствовать всегда много, но на старт выйдут только 30 пар.

Татышев-парк

4 января, 13.00

Вход свободный.

Международный день кино

Экскурсии в «Музей кино» 0+

Старинные киноаппараты и кинокамеры, огромный фильмофонд с миллионами метров кинопленки, массивные монтажные столы — все это в сокровищнице «Енисея кино». 28 декабря, 18.00-19.00

Билеты 50 рублей.

«СинемаКвиз Vol.2»

Организаторы придумали новые интригующие задания и интеллектуальные вопросы.

28 декабря, 19.00-21.00

Участие команды — 200 рублей.

Кинопоказ фильма «Золотая лихорадка»

Легендарный фильм Чарли Чаплина покажут так, как его показывали 100 лет назад — с пленки, под характерный треск старинного кинопроектора.

28 декабря, 21.00

Вход свободный.

Енисей-кино

ул. Пролетарская, 153

28 декабря

Вечер памяти Алексея Клешко 6+

19 ноября трагически ушел из жизни Алексей Михайлович Клешко, журналист, политический и общественный деятель.

В 40-ой день со дня его смерти на сцену Малого зала выйдут артисты и музыканты, которые знали его лично:

- Владимир Абакановский, артист Красноярского драматического театра имени А.С. Пушкина;

- Вера Баранова, Анна Киселева, Олеся Алдонина и Георгий Болсуновский, солисты балета Театра Оперы и балета имени Д. Хворостовского;

- Геннадий Васильев, Артем Толстобров, авторы-исполнители;

- Светлана Кольянова, солистка Красноярского музыкального театра;

- театр детского танца «Орлёнок»;

- Андрей Пашнин, актер и режиссер;

- «Свободный балет» Валерия Терешкина.

Малый концертный зал

пр. Мира, 2Б

29 декабря, 16.00

Билеты 100 рублей.

Гастроли января

Традиционно вторая половина декабря и январь, время предпраздничных хлопот и рождественских каникул, не слишком богаты визитами артистов и музыкантов в наш город. Однако выбор есть и он по-прежнему за вами!

Хор Турецкого и Soprano 0+

Гранд Холл «Сибирь»

Ул. Авиаторов, 19

5 января, 18.00

Билеты 1600-5500 рублей.

Спектакль ростовых кукол «Ну, Погоди!» 0+

Новая сцена

Ул. Бограда, 134

5 января, 11.00, 14.00

Билеты 800-1500 рублей.

Группа «Веданъ Колодъ» 6+

Литературный музей им. В.П. Астафьева

Ул. Ленина, 66

6 января, 18.00

Билеты 400-500 рублей.

"Синяя птица Gold Classic.Рожденные в СССР" 6+

Малый концертный зал

Пр. Мира, 2Б

6 января, 19.00

Билеты 800—1500 рублей.

Играй, гармонь! Анастасия и Захар Заволокины! 6+

ДК Комбайностроителей

Ул. Бограда, 134

7 января, 18.00

Билеты 500—1000 рублей.

Комедия "Женихи" 16+

В главных ролях Татьяна Кравченко и Александр Панкратов-Черный

Театр оперы и балета

Ул. Перенсона, 2

24 января, 19.00

Билеты 1500—4500 рублей.

Дмитрий Певцов и Никита Высоцкий «Баллада о Высоцком» 18+

Максимилианс

Ул. Партизана Железняка, 17

24 января, 20.00

Билеты 800-2300 рублей.

Олег Митяев 6+

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

29 января, 18.30

Билеты 1200—3000 рублей.

Коневец-Квартет 12+

Гранд-холл «Сибирь»

31 января, 19.00

Билеты 500-1100 рублей.

PLAZMA 18+

Максимилианс

Ул. Партизана Железняка, 17

31 января, 21.00

Билеты 600 рублей.

Зимний суриковский фестиваль искусств

Он пройдет в Красноярске с 24 декабря 2018 по 24 января 2019 года. Свои программы приготовили Дом кино и детский кинотеатр "Мечта"

Мастер-класс по живописи 6+

Все желающие получат возможность освоить новые техники рисования гуашью и создать собственный живописный шедевр, а также обобщить знания о творчестве Василия Ивановича Сурикова в игровой форме.

Детский кинотеатр «Мечта»

Ул. Мичурина, 30

28 декабря и 18 января, 15.00

Квиз «Незнакомый Суриков» 12+

Сбор заявок по телефону (391) 227-29-70.

Дом кино

Пр. Мира, 88

15 января, 14.30

Киноуроки «Загадки Сурикова» 6+

На лекциях покажут фрагменты из документальных и художественных фильмов, а также раскроют секреты некоторых его картин.

Детский кинотеатр «Мечта»

Ул. Мичурина, 30

10 и 17 января, 15.00

Кинолекторий «Кинонаследие великого художника» 12+

Киновед Дома кино расскажет о творческих наследниках Сурикова, ставших деятелями кино, среди которых Андрей Кончаловский, Никита Михалков, Татьяна Михалкова (Шигаева), Анастасия Вертинская, Наталья Аринбасарова и Юлия Высоцкая.

Дом кино

Пр. Мира, 88

20 января, 12.00

Happy New Year Shorts-2018 12+

Дом кино представляет специальную новогоднюю программу короткометражных фильмов Happy New Year Shorts — 2018!

Восемь короткометражных картин, которые станут залогом отличного новогоднего настроения. Но не стоит ждать традиционных фильмов про праздничные застолья!

Главная героиня мультфильма “Один Маленький Шаг” напомнит зрителям, как важно мечтать и добиваться своей цели. Колдунья из фильма “Морская Ведьма” покажет всю силу искренней любви. Герои “Блиц-Свидания” и “97%” зададут романтическую атмосферу. Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.

Дом кино

Пр. Мира, 88

С 27 декабря