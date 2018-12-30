2018-12-30T06:08:16+03:00
Общество

Рождество в Красноярске-2019: бесплатные автобусы будут работать всю ночь

Откуда и куда можно будет уехать?
Ася ЖУКОВА
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Рождество в Красноярске-2019: бесплатные автобусы будут работать всю ночь.Рождество в Красноярске-2019: бесплатные автобусы будут работать всю ночь.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Новый год уже на пороге, а вслед за ним и Рождество. В ночь с 6 на 7 января в Красноярске запустят бесплатные автобусы, на них можно будет уехать от Храма Рождества Христова (Щорса, 44А) и Свято-Успенского мужского монастыря (улица Лесная), сообщили в пресс-службе городской администрации. Всего обещают организовать пять маршрутов.

КОНКРЕТНО

По каким направлениям поедут автобусы:

№ 1: Храм Рождества Христова – Мичурина – Красраб – Тамбовская – Шевченко – Амурская – Суворова – Мичурина – Павлова – 60 лет Октября, 169А.

№ 2: Храм Рождества Христова – Щорса – Мичурина – Московская –Красраб – Матросова – Свердловская – Кривоколенный – ул. 60 лет Октября, 169А.

№ 3: Храм Рождества Христова – Щорса – Мичурина – Октябрьский мост – Авиаторов – Партизана Железняка – Аэровокзальная – Взлётная – 78 Добровольческой бригады –9 мая – Комсомольский –Краснодарская – Металлургов – ТельманаВоронова – Гайдашовка – Енисейский тракт –Солнечный.

№ 4: Храм Рождества Христова – Щорса – Мичурина – Октябрьский мост – Партизана Железняка –Белинского –Ленина – Железнодорожников – Свободный – Ладо Кецховели –Копылова –Высотная – Тотмина – Калинина, 84.

№ 5: Свято-Успенский мужской монастырь – Лесная – Свободный – Лесопарковая –ЧернышеваГусароваМирошниченко –Стасовой –Высотная –Красной Армии – Копылова – Профсоюзов –Мира – Вейнбаума – Коммунальный мост – Матросова –60 лет Октября,169А.

Отправление: у храмов автобусы будут находиться с 2.00, отправятся ориентировочно в 2.30 - после завершения службы.

Стоимость проезда: бесплатно.

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