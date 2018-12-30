Рождество в Красноярске-2019: бесплатные автобусы будут работать всю ночь
Новый год уже на пороге, а вслед за ним и Рождество. В ночь с 6 на 7 января в Красноярске запустят бесплатные автобусы, на них можно будет уехать от Храма Рождества Христова (Щорса, 44А) и Свято-Успенского мужского монастыря (улица Лесная), сообщили в пресс-службе городской администрации. Всего обещают организовать пять маршрутов.
КОНКРЕТНО
По каким направлениям поедут автобусы:
№ 1: Храм Рождества Христова – Мичурина – Красраб – Тамбовская – Шевченко – Амурская – Суворова – Мичурина – Павлова – 60 лет Октября, 169А.
№ 2: Храм Рождества Христова – Щорса – Мичурина – Московская –Красраб – Матросова – Свердловская – Кривоколенный – ул. 60 лет Октября, 169А.
№ 3: Храм Рождества Христова – Щорса – Мичурина – Октябрьский мост – Авиаторов – Партизана Железняка – Аэровокзальная – Взлётная – 78 Добровольческой бригады –9 мая – Комсомольский –Краснодарская – Металлургов – Тельмана – Воронова – Гайдашовка – Енисейский тракт –Солнечный.
№ 4: Храм Рождества Христова – Щорса – Мичурина – Октябрьский мост – Партизана Железняка –Белинского –Ленина – Железнодорожников – Свободный – Ладо Кецховели –Копылова –Высотная – Тотмина – Калинина, 84.
№ 5: Свято-Успенский мужской монастырь – Лесная – Свободный – Лесопарковая –Чернышева –Гусарова – Мирошниченко –Стасовой –Высотная –Красной Армии – Копылова – Профсоюзов –Мира – Вейнбаума – Коммунальный мост – Матросова –60 лет Октября,169А.
Отправление: у храмов автобусы будут находиться с 2.00, отправятся ориентировочно в 2.30 - после завершения службы.
Стоимость проезда: бесплатно.